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Общество

Более 4,5 тысячи нижегородцев посетили выставку "Без срока давности"

21 июня 2021 18:08  [66] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде и районах Нижегородской области с февраля по май 2021 года проходила передвижная историческая выставка "Без срока давности", посвященная трагическим событиям Великой Отечественной войны. Её посетили более 4,5 тысячи человек в 11 районах области, в том числе более 1,3 тысячи жителей Нижнего Новгорода. Об этом рассказали в региональном правительстве.

На выставке можно было увидеть уникальные архивные документы о трагедии мирных жителей Советского союза, о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированных территориях.

Напомним, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова посетила выставку вместе с учащимися Нижегородской кадетской школы. Она обратила внимание на находки, обнаруженные в ходе экспедиций нижегородской областной молодежной общественной поисковой организации "Курган".

"Великая Отечественная война - это веха в истории нашего государства, о которой должен знать и помнить каждый. К сожалению, ветераны уходят, и вместе с ними уходят живые воспоминания. Современная молодежь практически не имеет возможности услышать о войне из первых уст, поэтому проведение таких мероприятий очень важно. Выставка "Без срока давности" в эмоциональной форме знакомит наших детей с подвигом, который совершили предки", - подчеркнула Ольга Петрова.

СПРАВКА:
"Без срока давности" - Всероссийский общественно-научный проект, объединивший профессиональных историков и просто патриотов России. Проект был инициирован Поисковым движением России в 2018 году для сохранения исторической памяти о жертвах преступлений нацистов среди советского мирного населения. Также его участники, собирая и анализируя исторические данные, стремятся установить и подробно осветить обстоятельства выявленных преступлений нацистов и их пособников.

Среди направлений работы проекта - изучение архивных документов, проведение поисковых работ, а также просветительских акций и научных конференций.

В числе последних проектов активистов - петиция о признании геноцида советского народа, совершенного нацистами в 1941-1945 гг. Подписать петицию можно на сайте change.org.

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Теги:
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