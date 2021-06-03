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Общество

Роспотребнадзор не планирует ограничивать посещение кафе в Нижегородской области

23 июня 2021 13:40  [130] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Роспотребнадзор не планирует запрещать посещение кафе и ресторанов без справки о вакцинации от коронавирусной инфекции в Нижегородской области. Об этом сообщила главный санитарный врач региона Наталия Кучеренко в ходе брифинга 26 июня 2021 года.

"Запретить, конечно, мы не будем запрещать. Но если рестораторы выступят с идеей создать "территорию, свободную от COVID-19", как зоны для курящих и некурящих. Если само сообщество выйдет на эту мысль, мы безусловно рассмотрим этот вариант и подумаем, как его правильно оформить, чтобы ничьи права не были ущемлены", - сказала она.

Отметим, что в Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только вакцинированные, а также переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеющие свежий ПЦР-тест граждане. У них должен быть специальный QR-код, который будет выдаваться в электронной медицинской карте, на порталах mos.ru и emias.info, портале госуслуг, а также в регистратуре городской поликлиники. Бумажные справки приниматься не будут.

Напомним, разрешенное количество посетителей нижегородских кафе установлено сейчас - 50% заполняемости зала.

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Теги:
Здравоохранение Кафе Роспотребнадзор
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