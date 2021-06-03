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Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин поздравили победителей хакатонов в ходе конференции ЦИПР

23 июня 2021 19:35  [74] Общество

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 23 июня поздравили победителей полуфинала хакатона "Медицина, здравоохранение, наука", а также первого хакатона по искусственному интеллекту. Встреча состоялась на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая проходит на Нижегородской ярмарке.

"Мы сделаем всё возможное, чтобы решения участников хакатона воплотились в жизнь. Это очень интересные кейсы, которые сейчас в повестке того, что требуется нашей стране. Не только "Университет 20.35", но и мы на федеральном уровне попробуем их с вами докрутить, выстроить эту цепочку, когда работодатель сам формирует учебные модули, нужные ему для подготовки специалистов. Мы же делаем сквозную прослеживаемость эффективности реализации этих модулей. И нам важно понимать, что движет участниками, чтобы мы могли эти условия для них создать, и чтобы больше ребят приходили и сражались на таких хакатонах, создавали такие уникальные проекты по искусственному интеллекту", - отметил Дмитрий Чернышенко.

"Я думаю, что вы все должны поддержать губернатора, поскольку Глеб Никитин провёл невероятно успешный "Цифровой прорыв" и дал очень важную площадку талантливым ребятам, которые с помощью АНО "Россия - страна возможностей" реализуют свои возможности. Многое сейчас меняется, и ваши умения точно будут востребованы", - добавил вице-премьер.

Губернатор Нижегородской области поблагодарил Дмитрия Чернышенко за доверие, которое было оказано региону.

"Я по-настоящему счастлив представлять город, который стал столицей первого в России хакатона по искусственному интеллекту и центральным хабом "Цифрового прорыва" в России. Это огромная честь и, безусловно, усиливает позиции региона по IT в целом, в том числе на рынке вакансий в IT-среде, - подчеркнул Глеб Никитин. - Что касается самих кейсов, которые решались: мы не являемся кейсодержателями, но наш Научно-образовательный центр – региональный проектный офис – обязательно возьмёт проекты, которые были реализованы и предложены, на акселерацию, продвижение, дальнейшее сопровождение и, возможно, развитие".

Оба хакатона прошли с 18 по 20 июня на стадионе "Нижний Новгород".

Хакатон "Медицина, здравоохранение, наука" состоялся в рамках конкурса "Цифровой прорыв", организованного президентской платформой "Россия – страна возможностей". Он был третьим из восьми тематических хакатонов и проводился сразу в 12 городах России. Стадион в Нижнем Новгороде стал центральным IT-хабом конкурса. Участники мероприятия вырабатывали лучшие решения по одному из шести кейсов на выбор: это разработка интерфейса самостоятельного диагностирования пациента; разработка методологии и прототипа системы, определяющей приоритетные направления; создание сервиса оперативной экспертизы качества оказания медицинской помощи, создание системы дистанционного мониторинга уровня артериального давления и пульса, создание приложения, связанного с осознанным потреблением БАД, а также кейс от ННГУ им. Лобачевского EPAM System – CardioSpike, где участникам необходимо было разработать детектор аномалий в ритме сердца, вызванных COVID-19. По всей стране в этом хакатоне участвовало почти 4,5 тысячи человек. Выбранным кейсом они занимались на протяжении 48 часов, после чего представили результаты своей работы экспертам. Призёрами хакатона стали пять нижегородских команд - drop table, MirITeam, 1DevFull, mPro, Sheesh.

Хакатон по искусственному интеллекту проводился в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" по инициативе Минэкономразвития РФ. В нём принимали участие 218 человек. Большая часть из них – нижегородцы, но также были IT-специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Пермского края. Участники хакатона разрабатывали цифровые решения на базе технологий искусственного интеллекта для оценки соответствия образовательных программ запросам рынка труда и лучшим практикам в сфере подготовки специалистов по сквозным технологиям Национальной Технологической Инициативы (НТИ). Победителем соревнования стала команда из Москвы Showcase. Второе и третье места заняли нижегородцы – MirITeam и команда Княгиниского университета соответственно.

Команде-победителю вручили приз в размере 200 тыс. рублей от АНО "Россия-страна возможностей".

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Теги:
Награждение Технологии ЦИПР
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