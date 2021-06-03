Жителям Нижнего Новгорода расскажут о правилах поведения в жару через громкоговорители Общество

Жителям Нижнего Новгорода расскажут о правилах поведения в жару через громкоговорители, сообщает пресс-служба мэрии.

В сообщении отмечается, что в связи с условившейся в регионе аномальной жарой через системы экстренного оповещения нижегородцам напомнят, как себя вести в такую погоду. В сообщениях обратят внимание на необходимость ношения головных уборов, кроме того, предупредят о вреде долгого нахождения на солнце и важности употребления простой воды. Отдельным блоком в сообщении будут правила поведения на воде.

Как сообщает МКУ "Управление ГОЧС Нижнего Новгорода", такое распоряжение дал глава города Юрий Шалабаев.

Напомним, что на территории Нижнего Новгорода установился четвертый класс пожароопасности, при котором вводится запрет на посещение лесов, разведение костров, сжигание сухой растительности, бытовых отходов, мусора и проведение иных пожароопасных работ.

В лесах города проводится патрулирование, а за нарушение правил пожарной безопасности повлечет за собой административную и уголовную ответственность.