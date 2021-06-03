Концессию планируется заключить для строительства новых сетей наружного освещения в Нижнем Новгороде Общество

фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Концессию планируется заключить для строительства новых сетей наружного освещения в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Выбрать подрядчика, оформить все процедуры и начать работы планируется уже в этом году.

По словам главы города Юрия Шалабаева, реализуемый в столице Приволжья энергосервисный контракт предусматривает полную замену уличного освещения в городе-миллионнике, но не строительство новых линий.

"Попытаемся решить эту проблему полностью", – заверил Юрий Шалабаев.

Отмечается, что более половины из 65 тыс. существующих светильников уже заменены. Экономия от использования нового оборудования оценивается в 69%.

"Именно из этой экономии и оплачивается энергосервисный контракт, без дополнительных затрат из городского бюджета", – пояснил Юрий Шалабаев.

Ранее губернатор Глеб Никитин отмечал, что к моменту заключения энергосервисного контракта освещённость Нижнего Новгорода была на 30% ниже норматива.

"Нам важно, чтобы к юбилею город выглядел по-настоящему ярко, во всех смыслах этого слова. Инвестиционный проект в форме энергосервисного контракта был детально проработан с точки зрения технических условий. Важно, что "Боос Лайтинг групп", взявший на себя обязательства по исполнению энергосервисного контракта, является также и производителем оборудования, внедряющим самые современные технологии", – пояснил глава региона.