Встреча полицейских с представителями национальных диаспор состоялась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба МВД

Встреча полицейских с представителями национальных диаспор состоялась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, сотрудники и руководители региональной полиции провели рабочую встречу на базе Управления по вопросам миграции с представителями национально-культурных общественных объединений, где обсудили актуальные вопросы межнациональной напряженности.

Общение прошло с соблюдением всех профилактических мер, рекомендованных Роспотребнадзором.

В обсуждении вопросов приняли участие полковник полиции Александр Пиневич, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Нижегородской области, полковник полиции Андрей Кнаус, начальник Управления по вопросам миграции региона, руководители служб и подразделений нижегородской полиции, а также представители объединенных содружественных Республик Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Армении, представители духовенства и национальных объединений.

Представители полицейского ведомства сообщили представителям диаспор порядок действия временных мер для иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России, введенных указом президента Российской Федерации от 15 июня 2021 года.

"Мы хотим донести через руководителей и представителей национальных объединений о возможностях, предоставленных текущим законодательством Российской Федерации по урегулированию вопросов пребывания и проживания иностранных граждан в Российской Федерации", - акцентировал внимание участников встречи Александр Пиневич.

Порядок осуществления трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ 66в период действия временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан, разъяснил начальник отдела по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области, подполковник полиции Дмитрий Соколов.

Полицейские также рассказали о мерах, принимаемых сотрудниками ОВД в целях профилактики и пресечения противоправной деятельности иностранных граждан и в отношении них на территории Нижнего Новгорода, а также об алгоритме укрепления межнациональных отношений.

Кроме того, собравшиеся обсудили перспективы взаимодействия по недопущению распространения экстремистской идеологии, в том числе в социальных сетях.

Сотрудники полиции напомнили участникам встречи о недопустимости фиктивной постановки на миграционный и регистрационный учеты иностранных граждан, а также предостерегли от возможных нарушений при получении государственных услуг в сфере миграции, проведения несанкционированных митингах в период действия указа президента, а также в период проведения выборов в 2021 году.

Сотрудники полиции проводят такие встречи, чтобы максимально четко и в доступной форме донести до иностранных граждан по их правам и возможностям в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

"Рабочая встреча прошла в позитивном, конструктивном диалоге. Представители национальных диаспор активно обсуждали актуальные темы и задавали вопросы, где на все их интересующие темы они получили исчерпывающие развернутые ответы представителями подразделений по линии безопасности дорожного движения, охраны общественного порядка, противодействия экстремизму, по профилактике в сфере коррупции и мошенничества среди иностранных граждан", - прокомментировал итоги обсуждения Андрей Кнаус.

По результатам встречи полицейскими и представителями встречи обсуждены не только текущие проблемные вопросы, но и достигнута договоренность о последующем информировании, об изменениях в миграционном законодательстве Российской Федерации.