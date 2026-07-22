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Жительница Тюменской области «заработала» расстройство психики из-за похудения

22 июля 2026 15:40 Общество
Жительница Тюменской области «заработала» расстройство психики из-за похудения

Фото: сгенерировано с помощью ИИ

Погоня за красотой стоила жительнице Ишима не только здоровья, но и рассудка. Желание быстро похудеть спровоцировало жизнеугрожающее состояние, как сообщает «МегаТюмень».

В отделение анестезиологии и реанимации областной больницы №4 поступила 59-летняя женщина в крайне тяжёлом состоянии. Она не могла понять обращённую к ней речь, не осознавала своего состояния и испытывала нарастающую слабость в конечностях. Картина заболевания развивалась стремительно, и причины ухудшения состояния оставались неясными для врачей.

Разгадку удалось найти благодаря родственникам пациентки. Они сообщили, что на протяжении нескольких недель женщина придерживалась жёсткой голодовки, стремясь быстро сбросить вес. Полный отказ от пищи привёл к острому дефициту витамина B₁ (тиамина). За 2−3 недели организм истощил все его запасы.

Тиамин играет ключевую роль в функционировании мозга, так как он необходим для усвоения глюкозы. Без этого витамина нервные клетки не получают достаточного питания и начинают отмирать. В результате у пациентки развилась энцефалопатия Вернике — острое поражение головного мозга.

Как пояснили специалисты, энцефалопатия Вернике требует немедленного вмешательства. Если не ввести витамин B₁ в кратчайшие сроки, изменения в мозге могут стать необратимыми, что может привести к смерти.

Благодаря оперативным действиям врачей, диагноз был поставлен вовремя, и разрушительный процесс удалось остановить — пациентка выжила. Однако последствия голодания оказались серьёзными: у женщины пострадали психика и память. Теперь она нуждается в постоянном уходе.

Заведующий неврологическим отделением ишимской областной больницы №4, Фируз Бахридинов, обратился к желающим похудеть с важным предупреждением:

«Не ищите волшебных таблеток и лёгких путей. Энцефалопатия Вернике — это не миф. Красота не стоит того, чтобы провести остаток жизни в беспомощном состоянии. Модные диеты и голодание без контроля врача могут в одночасье лишить вас рассудка и превратить здорового человека в беспомощного пациента неврологического отделения. Берегите себя и питайтесь разумно!».

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Теги:
Здоровье Медицина и здоровье
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