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Общество

Династия Мингажетдиновых-Демидовых: один век любви к Автозаводской ТЭЦ в трёх поколениях

22 июля 2026 15:31 Общество
Династия Мингажетдиновых-Демидовых: один век любви к Автозаводской ТЭЦ в трёх поколениях

Фото: из архива династии Мингажетдиновых-Демидовых

95 лет назад в стране зажглись огни Автозаводской ТЭЦ — одного из самых мощных энергетических сердец, которое сегодня бьется в ритме компании «Эн+ Тепло Волга». Но за бетонными стенами и гигантскими турбинами скрывается главное богатство предприятия — его люди. В архивах ТЭЦ бережно хранятся истории сотрудников, из которых складывается большая история отечественной энергетики.

История династии Мингажетдиновых-Демидовых — это настоящая производственная сага.

Окончив одиннадцатый класс, в 1960-е годы юная Лина Михайловна отправилась в город Горький. На Автозаводской ТЭЦ в тот год начали возводить ключевые объекты второй очереди, которые позволили существенно нарастить выработку электричества и тепла для жителей города. Коллектив остро нуждался в рабочих руках. Девушка устроилась изолировщицей. Среди стекловаты и строительных лесов и началась её трудовая биография, которая через несколько дней круто изменила её личную жизнь.

Лина Михайловна познакомилась с работником турбинного цеха Александром Рэйновичем, а через неделю они подали заявление в ЗАГС.

Лина Михайловна посвятила родной ТЭЦ почти 40 лет, работая маляром-штукатуром, затем поверителем контрольно-измерительных приборов в цехе тепловой автоматики.
По ее совету на АТЭЦ пришел работать ее сын Владимир с супругой Людмилой.

«Увидела фотографии семейных династий в стенах станции, каждый день наблюдала, как родители идут с детьми на работу, как здесь заботятся друг о друге. Автозаводская ТЭЦ для меня сразу стала большой семьей», — вспоминает Людмила.

Каждый из десятка кранов предприятия для нее как живое существо: свой характер, свой «норов», и к каждому нужен особый подход.

«Кран надо чувствовать, — улыбается она, ловко управляясь с рычагами. — Кто-то быстрый, кто-то медленный, с каждым нужно работать предельно аккуратно».
Ее супруг Владимир Александрович трудился на ТЭЦ слесарем в турбинном цехе.

Любовь к предприятию у Мингажетдиновых-Демидовых передается по наследству, как семейная реликвия. Дочь Людмилы и Владимира — Элла Владимировна Демидова и ее муж Олег Эдуардович тоже стали частью большой энергетической семьи.

Работая в торговом бизнесе, Элла поняла, что нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Послушалась совета родителей, и пришла на Автозаводскую ТЭЦ старшим кладовщиком на центральном складе. Ее супруг трудится слесарем в химическом цехе.

За последние годы, благодаря программе непрерывной модернизации, Автозаводская ТЭЦ преобразилась, и Мингажетдиновы-Демидовы, помнящие непростые 90-е годы, особенно остро чувствуют эту позитивную динамику.

«В 90-е было сложно, но мы держались, потому что верили в предприятие. А сейчас условия не сравнить, всё изменилось к лучшему! — с гордостью говорит Людмила. — Проведены ремонты, облагородили территорию. Отдельная тема — охрана труда и средства индивидуальной защиты. Нас обеспечивают современной и удобной спецодеждой, всё в избытке, мы ни в чём не нуждаемся. От проходных сотрудников возят автобусы. Большие раздевалки, душевые. Руководство реально заботится о людях».

Фотография Людмилы Николаевны заняла место на Доске почета предприятия и в «Галерее профессионалов». Она участвует в соревнованиях среди коллег, летает на обмен опытом на предприятия Эн+ в Иркутск, доказывая, что возраст не помеха для развития и новых высот.

«Это достойная работа. Здесь тебя любят, уважают, — напутствует Людмила Николаевна молодых сотрудниц. — Чувствовать себя женщиной, управляя таким мощным механизмом, очень легко, потому что мужчины-специалисты всегда помогут, объяснят, а мы в свою очередь подскажем им с высоты, как лучше зацепить груз».

Семья Мингажетдиновых-Демидовых, общий трудовой стаж которых 122 года — яркое доказательство того, что профессиональные династии формируются искренней любовью сотрудников к своему делу, а также уважением и заботой работодателя.

«На Автозаводской ТЭЦ работают много семей с уникальными историями. Их многолетний труд, верность профессиональным традициям и готовность передавать накопленный опыт молодым специалистам вдохновляют коллег и служат примером того, как семейные ценности и высокая ответственность помогают достигать выдающихся результатов на благо Автозаводской ТЭЦ и нижегородцев», — отметил генеральный директор «Эн+ Тепло Волга» Михаил Ефимов.

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