Нижегородцев предупредили о первой волне гриппа и ОРВИ

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Подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в России ожидается уже в начале сентября. Об этом РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, эпидемический сезон 2026−2027 годов традиционно стартует в первой декаде сентября. Именно в это время люди возвращаются из отпусков, дети идут в школы, а коллективы снова собираются вместе. Тогда же ожидается и первая волна заболеваемости.
«Если наши сограждане будут помнить о том, как себя обезопасить, то, возможно, начало сезона пройдет более спокойно, чем в предыдущем году», — отметила Попова.
Кроме того, уже подготовлено постановление главного государственного санитарного врача, которое касается профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.
Напомним, в 2026 году в России вступил в силу новый стандарт оказания медицинской помощи взрослым пациентам с гриппом.
Самой эффективной мерой защиты от заболевания по-прежнему считается вакцинация, поскольку она помогает снизить риск тяжелого течения болезни. Подробнее о важности прививок можно узнать здесь.
Ранее сообщалось, что заболеваемость «мышиной лихорадкой» выросла на 12% в Нижегородской области.
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