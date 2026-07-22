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Нижегородцев предупредили о первой волне гриппа и ОРВИ

22 июля 2026 15:00 Общество
Нижегородцев предупредили о первой волне гриппа и ОРВИ

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в России ожидается уже в начале сентября. Об этом РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, эпидемический сезон 2026−2027 годов традиционно стартует в первой декаде сентября. Именно в это время люди возвращаются из отпусков, дети идут в школы, а коллективы снова собираются вместе. Тогда же ожидается и первая волна заболеваемости.

«Если наши сограждане будут помнить о том, как себя обезопасить, то, возможно, начало сезона пройдет более спокойно, чем в предыдущем году», — отметила Попова.

Кроме того, уже подготовлено постановление главного государственного санитарного врача, которое касается профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

Напомним, в 2026 году в России вступил в силу новый стандарт оказания медицинской помощи взрослым пациентам с гриппом.

Самой эффективной мерой защиты от заболевания по-прежнему считается вакцинация, поскольку она помогает снизить риск тяжелого течения болезни. Подробнее о важности прививок можно узнать здесь.

Ранее сообщалось, что заболеваемость «мышиной лихорадкой» выросла на 12% в Нижегородской области.

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Теги:
Грипп Медицина и здоровье Роспотребнадзор
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