Нижегородцев предупредили о первой волне гриппа и ОРВИ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в России ожидается уже в начале сентября. Об этом РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



По ее словам, эпидемический сезон 2026−2027 годов традиционно стартует в первой декаде сентября. Именно в это время люди возвращаются из отпусков, дети идут в школы, а коллективы снова собираются вместе. Тогда же ожидается и первая волна заболеваемости.

«Если наши сограждане будут помнить о том, как себя обезопасить, то, возможно, начало сезона пройдет более спокойно, чем в предыдущем году», — отметила Попова.

Кроме того, уже подготовлено постановление главного государственного санитарного врача, которое касается профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.



Напомним, в 2026 году в России вступил в силу новый стандарт оказания медицинской помощи взрослым пациентам с гриппом.



Самой эффективной мерой защиты от заболевания по-прежнему считается вакцинация, поскольку она помогает снизить риск тяжелого течения болезни. Подробнее о важности прививок можно узнать здесь.

Ранее сообщалось, что заболеваемость «мышиной лихорадкой» выросла на 12% в Нижегородской области.