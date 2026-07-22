Четыре тысячи «квадратов» разметки нанесут на велодорожках Нижнего Новгорода Общество

Фото: Александр Воложанин

В 2026 году в Нижнем Новгороде планируется нанести 4 тысячи квадратных метров разметки на велосипедных дорожках. Об этом сообщает ИА «НТА-Приволжье» со ссылкой на администрацию города.

Работы пройдут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Сейчас самая протяженная сеть веломаршрутов расположена в Автозаводском и Ленинском районах. Ее общая длина составляет 22,6 км. В этом году запланировано благоустройство общественных пространств на улице Комарова и проспекте Кораблестроителей. Проекты предусматривают создание велодорожек.

При обустройстве маршрутов используют асфальтобетонное покрытие по действующим государственным стандартам для пешеходных и велосипедных дорожек. Разметку наносят в соответствии с установленными требованиями к дорожной разметке — с соблюдением формы, цвета и размеров линий.

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства, в 2026 году также планируется обновить разметку на парковках для средств индивидуальной мобильности. Объем работ составит 2 тысячи квадратных метров.

Поскольку разметка на велодорожках и парковках для СИМ не подвергается высокой нагрузке, ее обычно выполняют краской. На участках пересечения с проезжей частью применяют более прочный материал — холодный пластик.

Ранее сообщалось, что на площади Лядова, проспекте Гагарина, площади Минина и Пожарского и на некоторых других участках планируется нанесение вафельной разметки. Она уже появилась на пересечении улицы Ильинской с Малой Покровской.