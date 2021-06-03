Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 1 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
01 июля 2021 11:55  [38] ЭнергосбыТ Плюс объявляет лето без пени
01 июля 2021 11:47  [57] Спрос на билеты в Краснодарский край упал из-за коронавирусных ограничений
01 июля 2021 11:36  [55] Газопровод Урень-Ветлуга планируется построить в Нижегородской области в 2024 году
01 июля 2021 11:07  [114] Еще 20 детсадов планируется построить в Нижегородской области до конца 2021 года
01 июля 2021 10:38  [109] "Прививка не несет вреда, в отличие от смертельно опасного коронавируса", - Ирина Макарова
01 июля 2021 10:23  [115] "Родительский патруль" проверит безопасность детских объектов нижегородского парка "Швейцария"
01 июля 2021 09:51  [186] Капремонт 8 нижегородских школ проведут в этом году
01 июля 2021 09:21  [191] "ТНС энерго НН" информирует о новых подрядчиках по эксплуатации приборов учета электроэнергии в домах Нижнего Новгорода
01 июля 2021 09:07  [206] Прямые рейсы в Стамбул возобновляются из нижегородского аэропорта
30 июня 2021 20:46  [365] Более 30 протоколов составлено на отдыхающих за купание в неположенных местах в Нижнем Новгороде
Общество

Еще 20 детсадов планируется построить в Нижегородской области до конца 2021 года

01 июля 2021 11:07  [114] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 20 детсадов планируется построить в Нижегородской области до конца 2021 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, в регионе будет обеспечено еще 3 399 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

"Будет построено 20 новых детских садов или корпуса к существующим, на их строительство выделено более 2,5 миллиарда рублей. Один из объектов – корпус детского сада в городе Бор на 60 мест – уже построен", - сказал Глеб Никитин.

Как сообщила министр образования, науки и молодежной политики региона Ольга Петрова, в Нижегородской области также создаются частные дошкольные образовательные учреждения: в прошлом году появилось семь таких детсадов на 120 мест.

Напомним, нацпроект "Демография" утвержден в рамках указа президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он включает пять федеральных проектов: "Помощь семьям при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Здоровье нации" и "Спорт - норма жизни".

Ранее сообщалось, что группы для детей-аллергиков появятся в шести детсадах Нижнего Новгорода с сентября. Для детей разработано лечебное питание, а в группах будут установлены воздухоочистители и увлажнители воздуха.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Детсады
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph