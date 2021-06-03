Еще 20 детсадов планируется построить в Нижегородской области до конца 2021 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 20 детсадов планируется построить в Нижегородской области до конца 2021 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, в регионе будет обеспечено еще 3 399 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

"Будет построено 20 новых детских садов или корпуса к существующим, на их строительство выделено более 2,5 миллиарда рублей. Один из объектов – корпус детского сада в городе Бор на 60 мест – уже построен", - сказал Глеб Никитин.

Как сообщила министр образования, науки и молодежной политики региона Ольга Петрова, в Нижегородской области также создаются частные дошкольные образовательные учреждения: в прошлом году появилось семь таких детсадов на 120 мест.

Напомним, нацпроект "Демография" утвержден в рамках указа президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он включает пять федеральных проектов: "Помощь семьям при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Здоровье нации" и "Спорт - норма жизни".

Ранее сообщалось, что группы для детей-аллергиков появятся в шести детсадах Нижнего Новгорода с сентября. Для детей разработано лечебное питание, а в группах будут установлены воздухоочистители и увлажнители воздуха.