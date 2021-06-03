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Общество

"По предложениям в федеральную программу по капремонту школ мы на шаг впереди по сравнению с другими регионами", - Ольга Щетинина

01 июля 2021 15:17  [103] Общество
Ольга Щетинина

Ольга Щетинина

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единой России" Ольга Щетинина отметила важность и актуальность вопросов, прозвучавших во время прямой линии с президентом.

"По итогам прямой линии с президентом выделила для себя несколько ключевых моментов и вопросов, в первую очередь, по социальной теме, которые актуальны и для Нижегородской области. Во-первых, необходимость капитального ремонта наших школ. С таким вопросом обратились жители сразу нескольких регионов страны. Да, накоплен большой ущерб, более половины школ не видели ремонта с момента открытия, а это 30 и более лет. Мы в Нижегородской области начали решать эту проблему чуть раньше, чем получили поддержку на федеральном уровне, и уже с 2019 года по инициативе губернатора Глеба Никитина в регионе действует программа капремонта школ, отремонтировано 148 школ. На комплексный или
частичный ремонт было направлено более 2 млрд рублей. Поэтому, когда президент предложил регионам внести свои предложения в федеральную программу, мы оказались на шаг впереди по сравнению с другими регионами. Сейчас мы можем оперативно, имея проектно-сметную документацию, направить свои предложения в федеральную программу и получить максимальную финансовую поддержку. Уверена, что наше правительство во главе с губернатором обязательно подготовит такую заявку, которая поможет нам привести школы в районах области в комфортное состояние", - сказала Ольга Щетинина.

Конечно, в регионе продолжается работа по строительству новых школ. "Открыто четыре детских технопарка и три мобильных технопарка "Кванториум". На территории региона постоянно действуют 88 центров цифрового и гуманитарного профилей "Точки роста" в сельской местности и малых городах. Половина из них, 42 центра, появились в 2020 году. Это позволило дать мощный толчок для развития школ в районах области", - добавила она.

Также Ольга Щетинина отметила прозвучавшую тему о поддержке семей с детьми. "На прямой линии с президентом эта тема обсуждалась активно, в частности, выплаты для семей с детьми от 3 до 7 с доходом ниже прожиточного минимума. Отрадно, что тех проблем, которые озвучивали жители других регионов, в нашей области нет. Например, при выплате пособия семьям с детьми от 3 до 7 лет, с доходом ниже прожиточного минимума мы всегда действуем в интересах жителей: при определении среднего дохода учитывается любой период работы родителя, а не только ровно 12 месяцев", - подчеркнула заместитель председателя регионального парламента.

"Поддерживаю и предложение президента о необходимости единовременной выплаты 10 тысяч рублей к новому учебному году и семьям с детьми возраста 6 лет. Это правильно, потому что не важно, пошел ребенок в 1-й класс или нет, подготовительный период к школе тоже требует от семейного бюджета значительных трат", - добавила Ольга Щетинина.

"Хочется отметить, что с каждым годом меры поддержки приобретают все более комплексный подход. Например, поддержка многодетных семей по улучшению жилищных условий. Получив 470 тысяч рублей взамен бесплатного земельного участка и воспользовавшись сразу другими мерами поддержки, в частности, региональным маткапиталом в размере 100 тысяч рублей, а также суммой, получившейся от неуплаты налога при продаже квартиры в целях улучшения жилищных условий, о которой говорил Владимир Путин, семья, не дожидаясь достижения ребенком трех лет, может приобрести более просторное жилье", - сказала Ольга Щетинина.

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Теги:
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