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Новый фирменный стиль фестиваля "Горький fest" представлен в Нижнем Новгороде. О создании этого стиля сообщили организаторы.
Отмечается, что фирменный стиль разработал дизайнер Иван Макаров к пятилетию фестиваля.
"Основной задачей редизайна было сохранить характер фестиваля, подчеркнуть нестандартный формат конкурсной программы и сделать выразительную графику юбилейного пятого фестиваля, которую будет интересно развивать в дальнейшем", - пояснили организаторы.
В результате в фирменную палитру фестиваля были добавлены новые цвета. Из фирменных элементов составлен дизайн-трансформер, особенность которого в многослойности. При этом в нем традиционно можно найти профиль молодого Максима Горького.
Кроме того, планируется выпуск мерча с фирменным стилем фестиваля.
Напомним, фестиваль нового российского кино "Горький fest" состоится в Нижегородской области с 9 по 23 июля. Организаторы анонсируют насыщенную конкурсную программу, которая будет показана на 30 площадках. В том числе, в Нижегородском остроге, Красных казармах, на заводах и в арзамасской шахте. Главной темой фестиваля в этом году станет 800-летие Нижнего Новгорода.
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