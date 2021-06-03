Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 2 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
01 июля 2021 16:31  [8] Новый фирменный стиль фестиваля "Горький fest" представлен в Нижнем Новгороде
01 июля 2021 14:16  [192] Новое выставочное пространство открывается в здании Речного вокзала в Нижнем Новгороде
29 июня 2021 18:08  [621] Десять стрит-арт объектов появится в Нижнем Новгороде на местах съемок известных кинокартин
29 июня 2021 17:38  [1076] Нижегородский острог, Красные казармы и заводы станут площадками "Горький fest" в 2021 году
29 июня 2021 15:41  [1707] Двухнедельный перерыв объявлен в фестивале "Столица закатов" для вакцинации нижегородцев
28 июня 2021 16:40  [1175] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 28 июня по 4 июля 2021 года
25 июня 2021 16:55  [1139] Выставка работ венецианских художников 18 века откроется в Нижнем Новгороде
25 июня 2021 15:51  [2348] Акустику нижегородского "Рекорда" адаптировали для проведения кинопоказов и концертов
25 июня 2021 11:55  [2134] Выставка номинантов премии "Инновация-2021" открылась в нижегородском Арсенале
24 июня 2021 14:50  [1919] Старт фестиваля "Арт-Овраг" в Выксе переносится
Культура и отдых

Новый фирменный стиль фестиваля "Горький fest" представлен в Нижнем Новгороде

01 июля 2021 16:31  [8] Культура и отдых

Фото: организаторы

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новый фирменный стиль фестиваля "Горький fest" представлен в Нижнем Новгороде. О создании этого стиля сообщили организаторы.

Отмечается, что фирменный стиль разработал дизайнер Иван Макаров к пятилетию фестиваля.

"Основной задачей редизайна было сохранить характер фестиваля, подчеркнуть нестандартный формат конкурсной программы и сделать выразительную графику юбилейного пятого фестиваля, которую будет интересно развивать в дальнейшем", - пояснили организаторы. 

В результате в фирменную палитру фестиваля были добавлены новые цвета. Из фирменных элементов составлен дизайн-трансформер, особенность которого в многослойности. При этом в нем традиционно можно найти профиль молодого Максима Горького.

Кроме того, планируется выпуск мерча с фирменным стилем фестиваля.

Напомним, фестиваль нового российского кино "Горький fest" состоится в Нижегородской области с 9 по 23 июля. Организаторы анонсируют насыщенную конкурсную программу, которая будет показана на 30 площадках. В том числе, в Нижегородском остроге, Красных казармах, на заводах и в арзамасской шахте. Главной темой фестиваля в этом году станет 800-летие Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дизайн Кинематограф Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph