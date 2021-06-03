Новый фирменный стиль фестиваля "Горький fest" представлен в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: организаторы

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новый фирменный стиль фестиваля "Горький fest" представлен в Нижнем Новгороде. О создании этого стиля сообщили организаторы.

Отмечается, что фирменный стиль разработал дизайнер Иван Макаров к пятилетию фестиваля.

"Основной задачей редизайна было сохранить характер фестиваля, подчеркнуть нестандартный формат конкурсной программы и сделать выразительную графику юбилейного пятого фестиваля, которую будет интересно развивать в дальнейшем", - пояснили организаторы.

В результате в фирменную палитру фестиваля были добавлены новые цвета. Из фирменных элементов составлен дизайн-трансформер, особенность которого в многослойности. При этом в нем традиционно можно найти профиль молодого Максима Горького.

Кроме того, планируется выпуск мерча с фирменным стилем фестиваля.

Напомним, фестиваль нового российского кино "Горький fest" состоится в Нижегородской области с 9 по 23 июля. Организаторы анонсируют насыщенную конкурсную программу, которая будет показана на 30 площадках. В том числе, в Нижегородском остроге, Красных казармах, на заводах и в арзамасской шахте. Главной темой фестиваля в этом году станет 800-летие Нижнего Новгорода.