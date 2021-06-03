"Единая Россия" проводит обсуждение Народной программы партии Политика

Фото: с сайта НРО "Единая Россия"

Вопросы поддержки и развития волонтерского движения и лучших муниципальных инициатив в Нижегородской области обсудили сегодня на площадке "Единой России". В дискуссиях приняли участие активисты партии, эксперты, депутаты всех уровней, представители общественных организаций, областного правительства и муниципалитетов, социальных учреждений и предприятий. Информация об этом появилась на сайте НРО партии.

Участники дискуссионной площадки "Волонтерство в Нижегородской области" обменялись лучшими практиками в оказании помощи, проведении акций и мероприятий, обсудили совместные проекты и приоритеты дальнейшего развития добровольческого движения.

"На мой взгляд, самое нужное и самое востребованное качество сегодня – это неравнодушие. Пандемия, несмотря на всю ее сложность, дала проявить себя тем людям, кто не мог сидеть на месте, не мог оставаться равнодушным к тому, что происходит вокруг. В Нижегородской области волонтерское движение объединило тысячи людей разных возрастов и профессий. Перечень их проектов очень разнообразный: это и помощь ветеранам, и семьям, оказавшимся в сложной ситуации, и работа с детьми, у которых есть определенные особенности развития, и поддержка медицинских и образовательных учреждений. Конечно, эти инициативы надо поддерживать, важно дать добровольцам возможность проявить себя, и тогда будет результат", - сказал участник дискуссии, депутат Государственной Думы Артем Кавинов.

По итогам работы тематической площадки было принято решение провести региональный форум волонтеров.

"Сегодня собрались на площадке крупнейшие волонтерские организации региона, депутаты разных уровней, представители органов власти. Все говорили буквально на одной волне, не было никакой конкуренции, каждый благодарил свою соседскую организацию. Чувствовалось, что люди работают в едином порыве, объединены желанием помогать людям. Например, только волонтерский центр "Единой России" отработал более 56 тысяч заявок. И когда не было заявок, не сидели и не ждали, а сами начали обзванивать жителей и организации, которым может понадобиться их помощь", - поделился впечатлениями модератор площадки, главный врач областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Соломон Апоян и отметил, что "нам есть чем поделиться, какие инициативы предложить и на федеральный уровень".

"Итогом сегодняшней дискуссии станет после снятия ограничений проведение регионального форума волонтерских объединений. Чтобы мы там все пообщались, обменялись опытом, рассказали друг другу, чем мы занимаемся, и наметили общий план развития волонтерского движения в Нижегородской области", - сообщил главврач.

На второй площадке "Лучшие муниципальные практики" участники поделились своим опытом в реализации различных программ по развитию территорий, методами привлечения населения к участию в общественно значимых проектах и грантовых конкурсах, поддержке инициатив жителей. Кроме того, подробно обсудили актуальные вопросы и проблемы, а также конкретные предложения и законодательные инициативы, которые позволят наиболее эффективно решать задачи по улучшению жизни людей в городах и сельских поселениях.

Так, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев высказал свою точку зрения на вопросы реализации региональной программы инициативного бюджетирования "Вам решать", общественного участия и контроля.

"Кроме партийного и депутатского контроля, необходимо активизировать общественный контроль, как можно больше вовлекать население в процесс создания или благоустройства объектов. Люди должны понимать, как и кто работает над проектом, знать точные сроки сдачи объекта. Важный вопрос касается и финансирования программы "Вам решать". Необходимо закладывать еще больше средств, чтобы как можно больше участников программы смогли получить бюджетную поддержку. Сегодня победителями становятся самые активные участники. Элемент соревнования, конечно, должен быть, но, мне кажется, что сегодня очень много хороших проектов остается за рамками финансирования. Увеличение бюджета даст новый потенциал для развития инициативы жителей, увеличения благоустроенных объектов и повышения качества жизни населения региона", - сказал Евгений Лебедев.

Как отметил модератор площадки "Лучшие муниципальные практики", руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Алексей Антонов, в основу Народной программы, с которой партия пойдет на выборы, войдут пожелания и наказы граждан.

"Вместе с жителями и экспертами, представляющими различные сферы, мы проводим широкое обсуждение, соберем их предложения и идеи. При формировании программы необходимо понимать, чего люди ждут о нас, мы должны опираться на их потребности и запросы. Сегодня обсуждение прошло очень результативно, в какие-то моменты даже горячо, и с заделом на будущее. И очень радует то, что мы видим большую заинтересованность людей и большое количество предложений. Участники делились своим опытом и успешными практиками на местах, где они проживают. И среди них проекты и федерального, и регионального, и муниципального уровней. И даже были примеры, когда полезную и нужную идею одного неравнодушного человека подхватывают другие и уже вместе воплощают в жизнь. И что еще крайне важно: обсудили проблемы и болевые точки, чтобы в дальнейшем выработать системные решения для того, чтобы каждый проект, каждая инициатива максимально были рабочими и приносили пользу людям", - подчеркнул Алексей Антонов.

Инициативы и предложения, прозвучавшие во время обсуждений на дискуссионных площадках, будут систематизированы и переданы рабочей группе по формированию предвыборной программы партии.