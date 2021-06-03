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Общество

МВД совместно с образовательными учреждениями организует уроки кибербезопасности

10 июля 2021 09:19  [97] Общество
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

МВД совместно с образовательными учреждениями организует уроки кибербезопасности. Об этом сообщили в Правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Согласно информации, территориальные органы МВД России совместно с образовательными организациями проводят мероприятия, направленные на профилактику деструктивного и девиантного поведения несовершеннолетних, организуют уроки кибербезопасности.

Одновременно Роскомнадзор проводит ежедневный мониторинг сети интернет на предмет выявления суицидального и пронаркотического контента, а также детской порнографии. С администрациями российских социальных сетей организовано рабочее взаимодействие по оперативному удалению противоправных материалов и блокировке соответствующих тематических групп. С начала 2020 года выявлено и заблокировано более 80 тыс. таких материалов.

Специалисты отмечают, что недопустимо распространение медийного контента и материалов, пропагандирующих среди учащихся девиантное поведение, оправдывающих насильственные действия по отношению к сверстникам и педагогам, вовлекающих в различные криминально ориентированные сообщества, экстремистские и террористические организации.

Основной причиной массового распространения в интернете информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, является отсутствие контроля со стороны владельцев сайтов, социальных сетей, которые не несут ответственности за то, что на их площадках размещаются такие сведения.

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала Минобрнауки России совместно с Росмолодежью, Минцифры России, МВД России, Минпросвещения России, Роскомнадзором и органами исполнительной власти субъектов РФ провести в 2021 году мероприятия, направленные на повышение информационной безопасности молодежи и противодействие киберугрозам.

В частности, рекомендовано проведение методического семинара для педагогов-психологов по вопросу формирования у обучающихся в общеобразовательных организациях навыков ответственного и безопасного поведения в информационном пространстве. В образовательных организациях усилится профилактическая работа, направленная на формирование у учащихся правосознания, положительных нравственных качеств, а также навыков информационной безопасности.

создана единая автоматизированная информационная система в целях ограничения доступа к сайтам, содержащим информацию, распространение которой запрещено в РФ. Система работает в целях противодействия распространения негативного контента в сети Интернет среди молодежи. Решение о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации принимается на основании судебного решения, а также Роскомнадзором, МВД России, Роспотребнадзором, ФНС России, Росалкогольрегулированием, Росмолодежью и Росздравнадзором.

Отмечается, что МВД России на постоянной основе проводит работу по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений, связанных с деятельностью лиц, склоняющих несовершеннолетних к различным видам деструктивного поведения путем оказания на них психологического воздействия через интернет и социальные сети. Осуществляется подготовка и принятие решений об ограничении доступа к размещаемой в сети интернет запрещенной информации о наркотических средствах и психотропных веществах, ведется борьба с изготовлением и распространением порнографических материалов с участием несовершеннолетних.

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