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Общество

Кинотеатр "Буревестник" отремонтируют к юбилею Нижнего Новгорода

13 июля 2021 11:31  [130] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Кинотеатр "Буревестник" отремонтируют к юбилею Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации города.

Согласно информации, сейчас учреждение временно закрыто для посетителей.

В настоящее время ведутся подготовительные работы к покраске фасада, продолжается укладка металлочерепицы. Планируется провести ремонт кровли на площади 1360 кв. м, ремонт фасада на площади 1596 кв. м и отремонтировать крыльцо.

Сегодня "Буревестник" — это не только кинотеатр, но и филиал общественно-досугового центра. В учреждении ведут свою концертную и выставочную деятельность творческие коллективы: детский Образцовый ансамбль танца, ансамбль эстрадного танца "Черная кошка", студия ИЗО и декоративно-прикладного творчества "Арт сити", детская цирковая студия "Феникс", любительский молодежный театр и ещё 12 кружков, студий и клубных объединений.

СПРАВКА:
Кинотеатр был открыт 1 мая 1955 года. Как сообщалось в одном из майских номеров газеты "Красный сормович" за 1955 год, новый кинотеатр был назван "в честь буревестника революции – нашего земляка, великого пролетарского писателя А.М. Горького".

Здание кинотеатра построено в стиле "сталинского классицизма". Его строгий фасад украшен барельефами. В центре фойе, напротив входа – гипсовая скульптура горьковского героя Данко. Зрительный зал был рассчитан на 550 мест. В первые майские дни новый кинотеатр посетили около 10 тысяч сормовичей.

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Теги:
Сормовский район
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