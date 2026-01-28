За парковку самокатов на газонах в Нижнем Новгороде начнут штрафовать Общество

Фото: Александр Воложанин

Пользователей электросамокатов, гироскутеров, сигвеев и других аналогичных транспортных средств начнут привлекать к ответственности в Нижнем Новгороде за парковку на газонах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер городской думы Евгений Чинцов.

Он отметил, что сегодня на заседании депутаты утвердили поправки в Правила благоустройства, распространив запрет размещения транспорта на газонах и озеленённых территориях не только на автомобили, но и на средства индивидуальной мобильности. По его словам, особенно остро эта проблема с парковкой стоит в тёплое время года.

"Поэтому важно вовремя установить понятные правила для современных средств индивидуальной мобильности. Сегодняшним решением мы даём контролирующим органам дополнительные инструменты для профилактики нарушений", — сказал он.

Как пояснил директор департамента административно-технического и муниципального контроля Андрей Бузин, в документ добавлены определения терминов "газон" и "озеленённые территории". Это позволит контрольным органам точнее квалифицировать нарушения, предусмотренные Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях.

Кроме того, в тексте правил термин "автотранспортное средство" заменили на более широкий — "транспортное средство". Благодаря этому все ограничения, ранее касавшиеся автомобилей, теперь распространяются и на электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколёса и другие аналогичные устройства. Согласно обновленной статье 9.3 Правил благоустройства, размещение таких средств на пешеходных зонах и прилегающих газонах теперь запрещено.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Нижнем Новгороде за нарушение парковки изъяли почти 1,9 тысячи самокатов, а водителей автомобилей оштрафовали на 128,5 млн рублей за парковку на озелененных территориях.