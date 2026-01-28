Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 января 2026 15:23Нижегородская дума назвала 12 кандидатов для Общественной палаты города
28 января 2026 15:04За парковку самокатов на газонах в Нижнем Новгороде начнут штрафовать
28 января 2026 14:55Подвижной состав ГЖД обновился в 2025 году
28 января 2026 14:28Дистанционку отменят для нижегородских медработников с 1 марта
28 января 2026 13:19Никитин и Желонкин посетили технопарк "Нижполиграф"
28 января 2026 12:59Министр Пучков заступился за школьников, оставленных на морозе за опоздание
28 января 2026 12:40170% месячной нормы снега выпало в Нижнем Новгороде
28 января 2026 12:16На Лукерьинском пруду в Кстово стало светлее благодаря соцучастковым
28 января 2026 11:16Материнский капитал и пособия в Нижегородской области увеличат с 1 февраля
28 января 2026 11:00Росприроднадзор нашел серьезные эконарушения на полигоне ТКО в Кстове
Общество

За парковку самокатов на газонах в Нижнем Новгороде начнут штрафовать

28 января 2026 15:04 Общество
За парковку самокатов на газонах в Нижнем Новгороде начнут штрафовать

Фото: Александр Воложанин

Пользователей электросамокатов, гироскутеров, сигвеев и других аналогичных транспортных средств начнут привлекать к ответственности в Нижнем Новгороде за парковку на газонах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер городской думы Евгений Чинцов. 

Он отметил, что сегодня на заседании депутаты утвердили поправки в Правила благоустройства, распространив запрет размещения транспорта на газонах и озеленённых территориях не только на автомобили, но и на средства индивидуальной мобильности. По его словам, особенно остро эта проблема с парковкой стоит в тёплое время года.

"Поэтому важно вовремя установить понятные правила для современных средств индивидуальной мобильности. Сегодняшним решением мы даём контролирующим органам дополнительные инструменты для профилактики нарушений", — сказал он.

Как пояснил директор департамента административно-технического и муниципального контроля Андрей Бузин, в документ добавлены определения терминов "газон" и "озеленённые территории". Это позволит контрольным органам точнее квалифицировать нарушения, предусмотренные Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях. 

Кроме того, в тексте правил термин "автотранспортное средство" заменили на более широкий — "транспортное средство". Благодаря этому все ограничения, ранее касавшиеся автомобилей, теперь распространяются и на электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколёса и другие аналогичные устройства. Согласно обновленной статье 9.3 Правил благоустройства, размещение таких средств на пешеходных зонах и прилегающих газонах теперь запрещено.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Нижнем Новгороде за нарушение парковки изъяли почти 1,9 тысячи самокатов, а водителей автомобилей оштрафовали на 128,5 млн рублей за парковку на озелененных территориях. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Парковка самокат
Поделиться:
Новости по теме
03 ноября 2025 16:34Нижегородская область заняла четвертое место по числу ДТП с электросамокатами
13 октября 2025 16:15Болларды с распознаванием автомобильных номеров появились на Кожевенной
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных