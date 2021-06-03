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Происшествия

Уголовное дело заведено по факту смерти 6-месячного малыша в Павлове

15 июля 2021 13:46  [2] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Минздрав Нижегородской области инициировал служебную проверку по факту смерти малолетнего ребёнка в лечебном учреждении Павлова. Прокуратура и СУСК по Нижегородской области также со своей стороны организовали расследования, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

Трагедия произошла 7 июля. Накануне у 6-месячного малыша подскочила температура. У ребёнка заподозрили менингит и госпитализировали его в Павловскую ЦРБ. Медики сообщили матери маленького пациента о необходимости транспортировать его в областной центр на реанимобиле, но оперативно этого не было сделано. На следующий день малыш скончался.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области НИА "Нижний Новгород" сообщили, что ведомство инициировало служебную проверку по факту гибели 6-месячного младенца в Павлове.

В частности, руководство Павловской ЦРБ сообщило, что ребёнок был доставлен в Павловскую ЦРБ 6 июля в крайне тяжелом состоянии. В этот же день ему были проведены неотложные реанимационные мероприятия, состояние стабилизировано, транспортировка в Нижний представляла угрозу для жизни и здоровья, поэтому служба санавиации оперативно доставила в Павлово специалистов НОДКБ. Медицинские специалисты провели комплекс мероприятий и сделали все возможное для спасения жизни ребёнка.

По предварительным данным, предоставленным медиками, ребёнок до этого момента болел более двух недель, родители за медицинской помощью не обращались. Резкое ухудшение наступило 28-29 июня. Первое обращение к педиатру зафиксировано лишь 6 июля, малыш был экстренно госпитализирован.

В минздраве подчеркнули, что в ходе служебной проверки будет выяснено в том числе, как проходила беременность, роды, наблюдение за новорожденным. Были ли врожденные заболевания, которые могли стать причиной резкого ухудшения состояния ребёнка.

Областная прокуратура также присоединилась к расследованию: городскому прокурору Павлова предстоит выяснить обстоятельства и причины произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних.

Одновременно следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Следователи проведут судмедэкспертизу, чтобы установить точную причину смерти малыша, и проверят действия врачей.

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Теги:
Павлово Смертность Уголовное дело
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