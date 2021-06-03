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Общество

Директор филиала "Росгосстраха" в Нижегородской области поощрена благодарственным письмом президента РФ

19 июля 2021 12:38  [110] Общество

Фото: Росгосстрах

За развитие сферы страховых услуг и добросовестный труд директор филиала "Росгосстраха" в Нижегородской области Вера Ранчинская удостоена благодарственного письма президента РФ. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Росгосстрах" традиционно в числе лидеров на страховом рынке Нижегородской области. По итогам 2020 года доля компании в регионе составила более 11%. Более одного миллиарда рублей составили сборы филиала по автострахованию — ОСАГО и каско. А в историческом для компании сегменте страхования имущества граждан "Росгосстрах" с долей более 43% — безоговорочный лидер в Нижегородской области. Причем лидирует "Росгосстрах" и по страховым выплатам по имущественным рискам граждан — на долю компании приходится почти половина страховых выплат в регионе в этом сегменте.

"Такая высокая оценка имеет особую значимость в год 100-летия со дня образования "Росгосстраха". Это признание заслуг всего коллектива филиала, всех наших сотрудников, которые добросовестно трудятся ради обеспечения надежной страховой защиты жителей Нижегородской области, — прокомментировала награду Вера Ранчинская. — У нашего филиала — самая большая среди страховщиков в Нижегородской области агентская сеть. Многие агенты проработали в компании более десяти лет, и сегодня они — пример для новичков, только начинающих познавать азы профессии. В каждом населенном пункте, включая даже совсем небольшие деревни, всегда можно обратиться к страховому агенту самой известной и самой народной страховой компании. Мы предлагаем нашим клиентам удобные и надежные страховые программы — это позволяет "Росгосстраху" надежно стоять на защите финансовых рисков жителей нашего региона, заботиться об их материальном благополучии, оказывая страховые услуги на высоком уровне. Эти важнейшие принципы в числе приоритетов в работе коллектива филиала. Мы готовы и дальше соответствовать ожиданиям наших клиентов, предлагать им новые и еще более привлекательные по наполнению страховые продукты".

В Нижегородской области действует филиал ПАО СК "Росгосстрах", который включает 53 страховых отдела, а также 5 пунктов урегулирования убытков – в Павлове, Арзамасе, Выксе, Городце и Урене.

СПРАВКА:
ПАО СК "Росгосстрах" — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка "Открытие".

На территории Российской Федерации действуют 1639 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система "Росгосстрах" отметит 100 лет со дня своего создания.

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Теги:
Награды росгосстрах Страховые компании
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