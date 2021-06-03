Фестиваль "Лобачевский. Лето. Теплый прием" открылся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фестиваль "Лобачевский. Лето. Теплый прием", призванный познакомить потенциальных абитуриентов с факультетами Нижегородского государственного университета им. Лобачевского (ННГУ), открылся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает горадминистрация города.

Согласно информации, в первый день работы участникам фестиваля пожелал удачи глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"Ностальгия захлестывает. Я учился в этом здании на ул. Большой Покровской, на финансовом факультете. У нас в городе много хороших вузов, но университет занимает особое место. Здесь удивительное, уникальное преподавательское, студенческое, научное сообщество. Любой найдет то, что хочет: и гуманитарий, и технарь сможет получить необходимые фундаментальные знания", – заявил глава города.

Юрий Шалабаев посоветовал абитуриентам при выборе вуза и факультета слушать, в первую очередь, себя.

"Мы продолжаем добрую традицию, которую начали еще в прошлом году. Тогда из-за пандемии мы не смогли встретиться с абитуриентами и их родителями в помещениях университета, поэтому было принято решение провести такой фестиваль факультетов и институтов ННГУ на открытой площадке около старейшего корпуса, где располагается институт филологии и журналистики. В течение работы всего фестиваля студенты расскажут будущим абитуриентам не только этого года, но и следующих лет об активной и интересной студенческой жизни, преподаватели вуза подробно представят направления подготовки и перспективы дальнейшего трудоустройства. И я надеюсь, что в такой тёплой доверительной атмосфере мы найдём друг друга", – сказала проректор университета Ольга Сиземова.

Она добавила, что подать документы на поступление в ННГУ можно как дистанционно через личный кабинет на сайте вуза, так и очно через приёмную комиссию. Прием документов продлится до 29 июля включительно.

В течение месяца - с 16 июля по 15 августа, на площадке перед ИФИЖ с 16:00 до 18:30 будут проходить презентации факультетов и институтов ННГУ:

23 и 30 июля гостей фестиваля ждут представители юридического факультета, Института международных отношений и мировой истории, Института биологии и биомедицины, факультета социальных наук, а также Института филологии и журналистики;

24 и 31 июля состоятся презентации радиофизического факультета, Высшей школы общей и прикладной физики, Института информационных технологий, математики и механики, радиофизического факультета и военного учебного центра;

31 июля и 1 августа о поступлении и учёбе расскажут представители Института экономики и предпринимательства, факультета физической культуры и спорта, химического факультета, Института реабилитации и здоровья человека.

Гости фестиваля смогут не только познакомиться со всеми факультетами и институтами ННГУ, но и задать интересующее вопросы представителям приёмной комиссии вуза.

Кроме того, для участников подготовлена интерактивно-развлекательная программа: выступления творческих коллективов университета Лобачевского, различные мастер-классы и викторины.

Фестиваль будет проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.