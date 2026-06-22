Почвы Нижнего Новгорода признали умеренно опасными по уровню загрязнения Общество

Фото: Александр Воложанин

По итогам 2025 года почвы Нижнего Новгорода отнесены к умеренно опасной категории загрязнения тяжелыми металлами. Такие данные приведены в обзоре Росгидромета.

Оценка проводится на основе сравнения проб, взятых в городской черте, с так называемыми фоновыми участками — территориями за пределами влияния промышленных источников. Пробы отбирают ежегодно летом, после чего специалисты анализируют содержание тяжелых металлов, нефтепродуктов, фтора, нитратов, сульфатов, бенз (а)пирена и других веществ.

В большинстве обследованных городов Приволжского федерального округа почвы относятся к допустимой категории загрязнения. Нижний Новгород стал исключением: по показателю Zф он получил значение 28, что соответствует умеренно опасному уровню. Среди характерных загрязнителей названы свинец, цинк и медь.

При этом средние концентрации токсикантов промышленного происхождения в целом не превысили установленных нормативов. Уровень сульфатов также остался в пределах допустимых гигиенических значений.

Отдельно отмечено высокое содержание нефтепродуктов в почвах Нагорной части Нижнего Новгорода. Средняя концентрация составила 597 мг/кг, максимальная — 7941 мг/кг.

Кроме того, в Нижегородской области зафиксированы случаи загрязнения почвы полихлорированными бифенилами, которые входят в список стойких органических загрязнителей Стокгольмской конвенции. На участке площадью 11 гектаров в Кстовском округе содержание ПХБ достигло 0,07 мг/кг, что соответствует 3,5 ОДК. Там же выявлен еще один случай с показателем 0,06 мг/кг, или 3,0 ОДК.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в 2024 году зафиксировали один случай экстремально высокого загрязнения воздуха.