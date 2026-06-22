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Общество

Стало известно, куда нижегородцы поедут в отпуск этим летом

22 июня 2026 10:15 Общество
Стало известно, куда нижегородцы поедут в отпуск этим летом

Фото: Александр Воложанин

Большинство жителей Нижнего Новгорода, планирующих отпуск летом 2026 года, выбирают поездки по России. На внутренние направления приходится 80% бронирований, сообщила пресс-служба сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Наибольшим спросом пользуются крупные туристические центры и морские курорты. В десятку самых популярных направлений вошли Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Кисловодск, Геленджик и Пятигорск.

Чаще всего нижегородцы путешествуют по стране вдвоем — на пары без детей приходится 45% бронирований. Доля семей с детьми составляет 31%, соло-путешественников — 15%, компаний взрослых — 9%.

При выборе размещения туристы из Нижнего Новгорода отдают предпочтение апартаментам — на них приходится 29% бронирований. Далее следуют отели без категории — 23%, трехзвездочные отели — 18%, гостевые дома — 13% и четырехзвездочные отели — 9%.

В то же время аналитики фиксируют рост интереса к зарубежным поездкам. Доля международных направлений достигла 20% — это на шесть% больше, чем годом ранее. Самыми востребованными странами стали Беларусь, Абхазия, Грузия, Турция и Армения.

За границу нижегородцы также чаще всего отправляются парами — 41%. Семейные поездки составляют 31% бронирований, одиночные — 16%, путешествия компаниями — 12%.

К слову, в этом году зарубежные поездки стали более доступными благодаря укреплению рубля. Сразу у нескольких популярных направлений заметно снижение цен: Турции, Италии и Китая — на 2%, в странах ближнего зарубежья, включая Грузию, Армению и Узбекистан, — на 5−7%.

Сам Нижний Новгород этим летом также остается востребованным направлением для внутренних поездок и занимает шестое место среди российских городов по числу бронирований. Средняя стоимость одной ночи в отелях и апартаментах города достигает 7,4 тысячи рублей — на 1% выше, чем летом прошлого года. Средняя продолжительность поездки не изменилась и составляет три ночи.

Ранее мы сообщали о том, как сэкономить на поездке по Золотому кольцу.

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Теги:
Лето Отдых Туризм
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