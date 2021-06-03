Более чем на 560 млн рублей предлагается увеличить расходы бюджета Нижнего Новгорода Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более чем на 560 млн рублей предлагается увеличить расходы бюджета Нижнего Новгорода. Об этом сообщает управление по связям со СМИ и публичным коммуникациям Гордумы.

Согласно информации, депутаты на совместном заседании постоянных комиссий 21 июля обсудили изменения в бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, предложенные администрацией города.

Доходную часть бюджета на текущий год предлагается увеличить на общую сумму 564,8 млн рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов на 564,3 млн рублей и на 0,5 млн рублей – за счет доходов от платных услуг.

Расходы в текущем году предлагается увеличить на аналогичную сумму. Пойдут они на возмещение затрат организациям, пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции и поддержку самозанятых граждан (353,6 млн рублей).

Еще 123,4 млн рублей затратят на переселение граждан из жилых домов на улице Циолковского, около 70 млн рублей - на ремонт и содержание дорог в Нижнем Новгороде до конца 2021 года.

Порядка 20,8 млн рублей будет выделено на снос аварийных сараев и гаражей, еще 16,5 млн рублей будут направлены на ремонт и установку спортивных площадок, в том числе на территориях школ.

Обновленные параметры бюджета на 2021 год составят:

доходы – 41 844,4 млн рублей

расходы – 43 586,1 млн рублей

дефицит – 1 741,7 млн рублей.

Итоговое решение примут депутаты на заседании 28 июля.