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Более чем на 560 млн рублей предлагается увеличить расходы бюджета Нижнего Новгорода. Об этом сообщает управление по связям со СМИ и публичным коммуникациям Гордумы.
Согласно информации, депутаты на совместном заседании постоянных комиссий 21 июля обсудили изменения в бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, предложенные администрацией города.
Доходную часть бюджета на текущий год предлагается увеличить на общую сумму 564,8 млн рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов на 564,3 млн рублей и на 0,5 млн рублей – за счет доходов от платных услуг.
Расходы в текущем году предлагается увеличить на аналогичную сумму. Пойдут они на возмещение затрат организациям, пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции и поддержку самозанятых граждан (353,6 млн рублей).
Еще 123,4 млн рублей затратят на переселение граждан из жилых домов на улице Циолковского, около 70 млн рублей - на ремонт и содержание дорог в Нижнем Новгороде до конца 2021 года.
Порядка 20,8 млн рублей будет выделено на снос аварийных сараев и гаражей, еще 16,5 млн рублей будут направлены на ремонт и установку спортивных площадок, в том числе на территориях школ.
Обновленные параметры бюджета на 2021 год составят:
Итоговое решение примут депутаты на заседании 28 июля.
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