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Бизнес

"Нижегородские проекты "ЛУКОЙЛа" - пример и образец для всей отрасли", - Евгений Люлин

22 июля 2021 15:58  [88] Бизнес

Фото: пресс-служба ЗС НО

"Нижегородские проекты "ЛУКОЙЛа" - пример и образец для всей отрасли", - сказал председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, комментируя старт работе блока производства полимерно-битумных вяжущих в Кстове.

"Мне всегда очень приятно присутствовать на таких масштабных мероприятиях. Буквально месяц назад мы открывали здесь, на кстовской площадке компании "ЛУКОЙЛ", установку изомеризации ПЕНЕКС, а сегодня – новый проект, новое открытие. Сегодня запускается новое производство полимерно-битумных вяжущих, дан старт строительству комплекса производства полипропилена", - заявил он.

По словам Евгения Люлина, компания работает в непростых условиях, при не самой благоприятной конъюнктуре цен на нефть. Тем не менее, в разных регионах страны, несмотря на внешнее санкционное давление на Россию, открываются новые, современные высокотехнологичные производства, отвечающие самым высоким экологическим стандартам, создаются новые рабочие места.

"Депутаты парламента высоко оценивают усилия "ЛУКОЙЛа" по модернизации и строительству новых мощностей. Крупные инвестиционные проекты компании решениями депутатов всегда получали статус приоритетных и налоговые льготы", - подчеркнул Евгений Люлин.

"Уверен, что отношения компании и Заксобрания и далее будут строиться на принципах взаимопонимания, доверия и осознания нашей общей заинтересованности в развитии региональной нефтехимической промышленности. Сейчас "ЛУКОЙЛ" реализует программу развития газонефтехимии на своих действующих предприятиях, чтобы все полуфабрикаты перерабатывать в конечную продукцию, усиливать экспортный потенциал компании. Нижегородские проекты "ЛУКОЙЛа" - пример и образец для всей отрасли", - заключил Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин ЛУКОЙЛ
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