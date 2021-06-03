Комиссия Гордумы одобрила передачу исторических зданий в центре Нижнего Новгорода в облсобственность Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Комиссия Гордумы одобрила предложения о передаче исторических зданий в центре Нижнего Новгорода в областную собственность. Такое решение приняли депутаты комиссии Думы по имуществу и земельным отношениям 22 июля.

Так, депутаты поддержали предложение о передаче в государственную собственность Нижегородской области четырех нежилых помещений по адресу ул. Шевченко, 7а. Данное здание является объектом культурного наследия регионального значения "Флигель жилой мещанина И.Г. Сайчева".

Также предлагается передать из муниципальной собственности города нежилое помещение в доме №22 на Новой улице, относящемся к усадьбе Ф.П. Яхонтовой. В марте три квартиры в этом здании уже были переданы в государственную собственность решением Думы.

Вслед за объектами недвижимости в государственную собственность предлагается передать земельные участки под историческими зданиями на ул. Шевченко, 13 и Студеная, 49\6.

Кроме того, в перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города в праве заключать договоры безвозмездного пользования, включено здание исторической застройки по адресу ул. Малая Ямская, 21/19-17. Инициатором включения в данный перечень вступило ГБУ Нижегородской области "Кадастровая оценка".

Напомним, ранее депутаты ознакомились со сроками реставрации объектов культурного наследия, переданных в собственность области.