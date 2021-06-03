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Политика

Внедрение дистанционного голосования – важный шаг в процессе цифровизации современной России, - Лилия Ульмаева

23 июля 2021 16:04  [76] Политика

Внедрение дистанционного голосования – важный шаг в процессе цифровизации современной России. Об этом заявила эксперт Нижегородского общественного штаба по наблюдению за выборами-2021, доцент кафедры политологии ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского Лилия Ульмаева.

По ее словам, система электронного голосования имеет множество достоинств и преимуществ по сравнению с традиционными выборами.

"Внедрение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах 2021 года – это важный шаг в процессе дальнейшей цифровизации современной России. Система электронного голосования имеет множество достоинств и преимуществ по сравнению с традиционными выборами, поскольку включает в этот процесс наиболее продвинутых и активных членов общества, неравнодушных к судьбе своей страны, своего региона", - отметила эксперт.

"Нижегородская область уже второй раз станет тем регионом, который испробует на себе систему ДЭГ. Опыт предыдущего голосования показал, что электронная явка составила почти 93%, и это существенно превышает явку при традиционном голосовании", - сказала в заключение Лилия Ульмаева.

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