Депутаты обсуждают с жителями реализацию партийных и национальных проектов в Нижегородской области Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Депутаты "Единой России" проводят рабочие встречи с жителями: в центре внимания - итоги реализация партийных и национальных проектов в регионе. Так, депутат городской Думы Нижнего Новгорода Татьяна Скоробогатова провела встречу с местными жителями в парке "Дубки" в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Информация об этом размешена на сайте НРО партии.

Место для мероприятия было выбрано неслучайно: парк "Дубки" полностью благоустроен в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Десятки лет эта зеленая зона находилась в заброшенном состоянии, для отдыха не было никаких условий, а в вечернее время жители боялись там гулять. В 2019 общественное пространство полностью преобразилось. За два года в парке проведена полная санация, установлено освещение, вымощены прогулочные дорожки, построены детские и спортивные площадки, выполнено озеленение. Появилась набивная дорожка для скандинавской ходьбы, бега и лыжных прогулок, восстановлен памятник Максиму Горькому.

Жители рассказывают, что парк стал одним из самых любимых мест в районе. С самого утра и до позднего вечера здесь гуляют мамы с детьми, пожилые люди, занимаются на тренажерах, подростки играют в футбол, волейбол, теннис.

"Изменения разительные. Я многодетная мама, и теперь нам есть, где погулять с детьми. Сделали освещение, тропинки, детский городок, дорожки – это очень здорово. Дети могут покататься на велосипедах, самокатах, на роликах. Замечательная площадка с тренажерами, если нет возможности ходить в спортивный зал, то сюда можно прийти позаниматься даже с детьми", - поделилась впечатлениями жительница Ленинского района Эллада Сысоева.

Также на встрече обсудили вопрос очистки русла и берегов реки Борзовки. В свое время жители обратились к депутату для решения многолетней проблемы загрязнения реки. Ее протяженность 5 км, река протекает через парки Станкозавода и "Дубки", рядом с ней проживают почти 150 тысяч жителей района. Сегодня Борзовка включена в федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология". Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации. В конце мая на берегу реки прошел масштабный субботник. Участие в нем приняло свыше 200 волонтеров и жителей, с берегов Борзовки было собрано больше 2 тонн мусора.

"Особенно значимо и ценно то, что жители не просто обращаются за решением проблем, а сами активно подключаются к процессу. Прежде чем начинать масштабную расчистку русла, нужно очистить берега, и важно было сделать это уже сейчас. Недавно мы проводили на нашей Борзовке субботник. И многие из жителей приняли в нем участие. В рамках проекта "Чистая страна" присоединились и наши волонтеры. И эту работу обязательно будем продолжать", - рассказала Татьяна Скоробогатова.

Были затронуты вопросы строительства детских садов и школ, спортивных объектов. В рамках партпроекта "Детский спорт" на стадионе "Красная Этна" началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, где смогут заниматься спортом все жители района. Благодаря другому проекту - "Новая школа" - строятся два детских садика: на улице Молитовской на 120 мест и на улице Глеба Успенского на 177 мест.

На встрече жители смогли задать волнующие их вопросы, дать новые наказы депутату.

Как отметила Татьяна Скоробогатова, в работе депутата не бывает незначительных дел. И наряду с масштабными проектами, не менее значимы решения точечных проблем - будь то установка детской площадки во дворе или ремонт участка дороги у подъезда дома, или адресная помощь конкретным людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

"Практика обсуждения важных для людей проблем и решений полезна и необходима. Потому что во время таких встреч мы получаем оценку нашей работы, понимаем, удалось ли оправдать доверие, выполнить те наказы, которые нам дают жители. Мы не говорим на отвлеченные темы, а получаем обратную связь, предметно обсуждаем вместе с людьми проблемы, где надо что-то доработать, усилиться. То есть получаем конкретный план действий для дальнейшей работы. Многое сделано, и многое еще предстоит сделать - планов и проектов на будущее немало", - резюмировала депутат.

Напомним, программа "Формирование комфортной городской среды" реализуется с 2017 года. В ее основе – партийный проект "Единой России" "Городская среда". Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом инициатив жителей.

В этом году в Нижегородской области планируется благоустроить 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий.