Юрист Матюшенков объяснил, что теперь грозит за подделку медицинских справок Общество

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за подделку медицинских справок, документ уже вступил в силу. Изменения внесены в Уголовный кодекс, где появилась статья 235.2.

Теперь за изготовление, продажу или использование поддельных справок об отсутствии опасных заболеваний предусмотрены следующие меры наказания:

— лишение свободы на срок до 4 лет;

— штраф в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей или в размере дохода за период от 1 до 2 лет;

— принудительные работы на срок до 4 лет.

За подделку справки об отсутствии инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих, наказание будет более строгим:

— лишение свободы на срок от 2 до 5 лет;

— штраф в размере от 800 тысяч до 1,5 млн рублей.

До внесения изменений в законодательство правоприменительная практика по делам о поддельных медицинских справках основывалась на статье 327 УК РФ, которая предусматривала ответственность за подделку документов. Об этом сообщил заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», юрист и кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков в интервью для 360.ru.

Однако с введением в Уголовный кодекс статьи 235.2 подход к ответственности за подделку медицинских документов кардинально изменился. Теперь эта статья криминализует не только изготовление, но и приобретение, хранение, перевозку и использование поддельных документов, подтверждающих отсутствие заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

При наличии отягчающих обстоятельств, таких как использование интернета, злоупотребление служебным положением или совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, наказание может быть ужесточено до лишения свободы на срок от 3 до 6 лет со штрафом до 2 млн рублей. Если же деяние совершено организованной группой и привело к массовому заражению людей или иным тяжким последствиям, то максимальное наказание может составить до 8 лет лишения свободы со штрафом до 3 млн рублей и лишением права занимать определённые должности.

Важно отметить, что положения нового закона не имеют обратной силы и не распространяются на случаи, когда справка была оформлена или использована до вступления поправок в силу.

По мнению эксперта, ужесточение санкций и угроза длительных сроков лишения свободы могут стать сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей. Однако, как отметил Матюшенков, высокий спрос со стороны мигрантов и работников сферы услуг неизбежно приведёт к трансформации теневого рынка поддельных справок. Это может выражаться в росте стоимости таких документов, переходе рынка в глубокое подполье с использованием шифрованных каналов связи и криптовалют.

Дмитрий Матюшенков подчеркнул, что меры уголовной ответственности сами по себе не являются окончательным решением проблемы. Ключевым шагом должна стать повсеместная цифровизация медицинского документооборота. Это предполагает интеграцию всех выданных справок в единую государственную информационную систему с присвоением им уникальных машиночитаемых кодов. Такая система позволит мгновенно проверять подлинность справок в реестре, что сделает физическую подделку бланков бессмысленной.

Перечень заболеваний, представляющих угрозу для окружающих, включает в себя широкий спектр диагнозов. Среди них:

— ВИЧ-инфекция

— Вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими

— Вирусные геморрагические лихорадки

— Гельминтоз

— Гепатит B

— Дифтерия

— Инфекции, передающиеся преимущественно половым путём

— Лепра

— Чума

— Холера

— Туберкулёз

— Коронавирус

— Сибирская язва

— Малярия

— Педикулёз

— Акариаз и другие инфестации

— Инфекции сап и мелиоидоз