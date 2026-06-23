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Общество

Многодетная семья бойца СВО рассказала о помощи в Нижегородской области

23 июня 2026 11:57 Общество
Многодетная семья бойца СВО рассказала о помощи в Нижегородской области

Семья участника специальной военной операции рассказала о комплексной поддержке по областным мерам и военному социальному контракту в Нижнем Новгороде. О том, как регион помогает родным военнослужащего, сообщает pravda-nn.ru.

Сергей — многодетный отец и сотрудник спецназа — отправился в зону СВО в сентябре 2022 года. В семье к тому моменту подрастали трое сыновей, младшему был всего год. Позже, в 2024 году, у супругов родилась дочь. За время службы Сергей был награжден двумя медалями «За отвагу» и Георгиевским крестом IV степени, получил ранение и вернулся в строй.

С октября 2022 года с семьей заключен военный социальный контракт. Ежемесячно они получают 10 тысяч рублей, а также по 10 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Во время беременности Елене дополнительно выплачивали еще 10 тысяч рублей в месяц.

Старший сын поступил в колледж вне конкурса, а трое младших детей посещают детский сад бесплатно. Кроме того, семье компенсируют 50% расходов на жилищно-коммунальные услуги. Также детям предусмотрены бесплатные питание и продленка в школе, льготные путевки в детские лагеря и санатории и множество других мер.

В прошлом году семье предоставили земельный участок. К его освоению планируют приступить после возвращения Сергея домой.

Это очень здорово, о семьях участников специальной военной операции так заботятся. Есть куратор, которому я могу в любое время позвонить и задать вопросы. Мне также звонят: все ли в порядке? Нашу семью приглашают на различные мероприятия. Это очень приятно, — делится нижегородка Елена.

В регионе действует мобильное приложение «Военный социальный контракт» («ВСК-НН»), через которое можно получать информацию о мерах поддержки. За каждой семьей закреплен куратор, который находится на связи и помогает решать возникающие вопросы.

Ранее мы сообщали о том, что фонд «Защитники Отечества» станет помогать еще двум категориям ветеранов.

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Теги:
Военные СВО Семья
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