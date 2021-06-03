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Экономика

Ряд продуктов питания подешевели в Нижегородской области

24 июля 2021 13:20  [82] Экономика

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Картофель, сливочное масло и гречка подешевели в Нижегородской области, сообщает Нижегородстат.

По информации ведомства, также отмечено снижение стоимости таких продуктов питания, как вермишель, яйца и мясо птицы.

По данным службы статистики, с 12 по 19 июля в Нижегородской области снизилась на 15% средняя цена на картофель (с 50,83 до 43,21 руб. за кг), на 1,7% – на сливочное масло (с 593,03 до 583,23 руб. за кг), на 1% – на гречневую крупу (с 101,49 до 100,49 руб. за кг), на 0,9% – на баранину (с 598,06 до 592,94 руб. за кг).

Также подешевели репчатый лук, рис и свинина (кроме бескостного мяса).

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