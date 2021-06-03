Выставка картин художников-передвижников впервые открылась в Арзамасе Культура и отдых

Выставка картин художников-передвижников впервые открылась в Арзамасе. Подлинники работ Саврасова, Поленова, Репина и других художников XIX-XX веков представлены в городском историко-художественном музее.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, экспозиция "Передвижники. Духовная Россия" посвящена 150-летию со дня открытия первой выставки Товарищества передвижников. На ней представлено 29 картин художников, в разное время принимавших участие в деятельности организации. Кроме живописных работ, выставка включает в себя раздел церковных древностей – икон и предметов декоративно-прикладного искусства. Например, в число уникальных работ собрания входит напрестольное Евангелие с автографом Григория Распутина.

Инициатива проведения выставки принадлежит главе Арзамаса Александру Щелокову.

"Столь высокий уровень собрания картин из частных коллекций представлен впервые в нашем городе и даже области. Это большое событие для тех, кто ощущает себя частью культурного кода нижегородской земли. Уверен, что столь высокопрофессиональная содержательная выставка обязательно найдет своего зрителя. Для нас это первый опыт, позволивший собрать из некой культурной мозаики цельную вещь, но, надеюсь, не последний. Уже есть планы по организации выставки с новой тематикой, например, предметов быта", - отметил Александр Щелоков.

Экспонируемые работы – подлинники, принадлежащие частным коллекционерам, которых объединяет Международная конфедерация коллекционеров, антикваров и арт-дилеров. В настоящее время организация включает более 50 галерей, зарекомендовавших себя на российском художественном рынке.

"На выставке "Передвижники. Духовная Россия" представлены картины очень высокого музейного уровня живописи из 11 галерей Москвы и Санкт-Петербурга. На постоянной основе эти работы не экспонируются ни в одном музее, поэтому для посетителей это, действительно, редкая возможность увидеть картины передвижников. Также в преддверии дней памяти Серафима Саровского актуальной является коллекция уникальных церковных экспонатов", - отметил президент Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров Василий Бычков.

Экспозиция перемещается по городам России в рамках регионального проекта «Большое искусство – малым городам». Под эгидой конфедерации уже состоялись художественные выставки в Твери, Плесе, Ржеве, Звенигороде, Тарусе, Владимире, Истре.



СПРАВКА:

Товарищество передвижных художественных выставок – крупнейшее творческое объединение российских художников, возникшее в последней трети XIX века и просуществовавшее до 1923 года. В 1869 году выдающийся русский художник Г.Г. Мясоедов выступил инициатором создания Товарищества. Этой идеей ему удалось увлечь В.Г. Перова и И.И. Крамского – самых авторитетных художников того времени. Сторонниками нового начинания стали А.К. Саврасов и ряд других московских художников. Основной идеей Товарищества было ознакомление с современным реалистическим искусством широких общественных кругов, а выбранная организационная форма объединения обеспечивала личную независимость художника. В эстетическом плане передвижники противопоставляли себя официальной Академии художеств с ее устаревшими взглядами.

150 лет назад, в ноябре 1871 года, в Петербурге открылась первая выставка Товарищества. Всего с 1871 по 1923 год состоялось 47 выставок, которые были показаны в Москве, Петербурге, Киеве, Харькове, Риге, Вильно, Одессе, Казани, Воронеже, Калуге и многих других российских городах. В 1886 году I-я Параллельная выставка передвижников проходила в Нижнем Новгороде.

Товарищество сыграло исключительную роль в художественной жизни России XIX века. Почти все выдающиеся русские художники второй половины XIX–начала XX веков прошли эту замечательную школу. Благодаря целенаправленной работе передвижников новое реалистическое изобразительное искусство стало доступно для многих сотен тысяч жителей России.