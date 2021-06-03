Нижний Новгород попал на цифровую обложку журнала Vogue

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Нижний Новгород попал на цифровую обложку глянцевого журнала Vogue. Предварительно в городе была проведена fashion-фотосессия в костюмах от Chanel и Gucci.
На цифровой обложке читатели могут узнать Никольскую башню Нижегородского кремля и мост над Зеленским съездом.
В самом выпуске опубликован большой материал на несколько разворотов, посвященный Нижнему Новгороду.
"Когда-то гостеприимно-купеческий, потом закрытый для иностранцев, затем прозванный Синезаборском, Нижний Новгород к своему 800-летию уже стал модной точкой на туристической карте России, но стремится к большему: чтобы люди не просто приезжали, а оставались", - говорится в предисловии к материалу.
Внимание журнала к нашему городу отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram.
"В самом выпуске читайте материал о нижегородских художниках и их работах. Круто!", - написал он.
Выпуск журнала уже в продаже.
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