Нижний Новгород попал на цифровую обложку журнала Vogue Культура и отдых

Фото: из соцсети Instagram, Глеб Никитин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижний Новгород попал на цифровую обложку глянцевого журнала Vogue. Предварительно в городе была проведена fashion-фотосессия в костюмах от Chanel и Gucci.

На цифровой обложке читатели могут узнать Никольскую башню Нижегородского кремля и мост над Зеленским съездом.

В самом выпуске опубликован большой материал на несколько разворотов, посвященный Нижнему Новгороду.

"Когда-то гостеприимно-купеческий, потом закрытый для иностранцев, затем прозванный Синезаборском, Нижний Новгород к своему 800-летию уже стал модной точкой на туристической карте России, но стремится к большему: чтобы люди не просто приезжали, а оставались", - говорится в предисловии к материалу.

Внимание журнала к нашему городу отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram.

"В самом выпуске читайте материал о нижегородских художниках и их работах. Круто!", - написал он.

Выпуск журнала уже в продаже.