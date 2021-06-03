Блюда волжской кухни появятся в ресторанах Нижнего Новгорода
Гастрономический фестиваль с Константином Ивлевым пройдет в Нижнем
"Школу 800" достроят до конца августа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 23 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Политика
27 июля 2021 09:23  [2] Сопредседатель ОНФ Елена Шмелева прибыла с рабочим визитом в Нижний Новгород
23 июля 2021 16:04  [1047] Внедрение дистанционного голосования – важный шаг в процессе цифровизации современной России, - Лилия Ульмаева
23 июля 2021 12:45  [844] Трехдневное голосование в период пандемии – необходимость, - Валентина Цывова
22 июля 2021 13:55  [2099] Более 140 кандидатов-одномандатников подали документы для участия в выборах депутатов ЗС НО
22 июля 2021 12:30  [763] Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров обсудили планы совместной работы
21 июля 2021 19:29  [862] Разработку современной аграрной политики предложили включить в народную программу "Единой России"
21 июля 2021 19:13  [1081] Евгений Люлин награжден юбилейной медалью "В память 800-летия Нижнего Новгорода"
21 июля 2021 18:27  [1398] Глеб Никитин и Захар Прилепин обсудили вопросы взаимодействия нижегородского правительства и ОНФ
20 июля 2021 15:26  [3425] Экс-главу Канавинского района Михаила Шарова приговорили к шести годам колонии строгого режима
20 июля 2021 15:10  [913] "Единая Россия" призывает все политические партии подписать соглашение за безопасные выборы
Политика

Сопредседатель ОНФ Елена Шмелева прибыла с рабочим визитом в Нижний Новгород

27 июля 2021 09:23  [2] Политика

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева прибыла с рабочим визитом в Нижний Новгород, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.

Елена Шмелева посетить несколько школ, встретиться с преподавательской общественностью в региональном центре "Вега", побывать в Университете Лобачевского. Шмелеву сопровождает заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева.

В ходе поездки, как сообщает пресс-служба ОНФ, будут проверено исполнение поручения президента в части обеспечения детских образовательных учреждений бесплатным горячим питанием. Руководители обсудят вопросы раннего развития и дальнейшей профессиональной поддержки одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области естественнонаучных дисциплин, искусства, спорта и технического творчества. Запланировано также общение с родителями, учениками и преподавательским составом школы №131.

На площадке Национального исследовательского Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород, пр. Гагарина 23, к.2) в 17.00 состоится круглый стол с экспертами из образовательной среды, представителями школ РАН. Все предложения в части развития системы образования, полученные в ходе визита в Нижний Новгород, будут рассмотрены и включены в Народную программу "Единой России".

Как сообщалось ранее, «Единая Россия» запустила интернет-портал NP.ER.RU для сбора предложений в народную программу, благодаря чему каждый житель России может внести свою инициативу и стать соавтором этого документа. Это поможет сделать программу по-настоящему народной, подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Принять участие в формировании народной программы на сайте NP.ER.RU можно двумя способами: проголосовать за предложения в одном из девяти разделов, охватывающих основные сферы жизни, каждый из которых отражает наиболее важные направления, либо направить свои предложения через специальную форму.

Предусмотрен и офлайн-формат – можно заполнить анкету в региональной общественной приемной "Единой России" или у депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин.

"Предвыборная программа – это основа для формирования списка наших федеральных и региональных задач, которые мы должны решать в первую очередь. Для нас важно быть в постоянном диалоге с жителями, и мы продолжаем строить свою работу, опираясь на механизмы «обратной связи» с людьми", - подчеркнул губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Визиты Выборы ОНФ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph