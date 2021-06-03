Сопредседатель ОНФ Елена Шмелева прибыла с рабочим визитом в Нижний Новгород Политика

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева прибыла с рабочим визитом в Нижний Новгород, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.

Елена Шмелева посетить несколько школ, встретиться с преподавательской общественностью в региональном центре "Вега", побывать в Университете Лобачевского. Шмелеву сопровождает заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева.

В ходе поездки, как сообщает пресс-служба ОНФ, будут проверено исполнение поручения президента в части обеспечения детских образовательных учреждений бесплатным горячим питанием. Руководители обсудят вопросы раннего развития и дальнейшей профессиональной поддержки одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области естественнонаучных дисциплин, искусства, спорта и технического творчества. Запланировано также общение с родителями, учениками и преподавательским составом школы №131.

На площадке Национального исследовательского Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород, пр. Гагарина 23, к.2) в 17.00 состоится круглый стол с экспертами из образовательной среды, представителями школ РАН. Все предложения в части развития системы образования, полученные в ходе визита в Нижний Новгород, будут рассмотрены и включены в Народную программу "Единой России".

Как сообщалось ранее, «Единая Россия» запустила интернет-портал NP.ER.RU для сбора предложений в народную программу, благодаря чему каждый житель России может внести свою инициативу и стать соавтором этого документа. Это поможет сделать программу по-настоящему народной, подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Принять участие в формировании народной программы на сайте NP.ER.RU можно двумя способами: проголосовать за предложения в одном из девяти разделов, охватывающих основные сферы жизни, каждый из которых отражает наиболее важные направления, либо направить свои предложения через специальную форму.

Предусмотрен и офлайн-формат – можно заполнить анкету в региональной общественной приемной "Единой России" или у депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин.

"Предвыборная программа – это основа для формирования списка наших федеральных и региональных задач, которые мы должны решать в первую очередь. Для нас важно быть в постоянном диалоге с жителями, и мы продолжаем строить свою работу, опираясь на механизмы «обратной связи» с людьми", - подчеркнул губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин.