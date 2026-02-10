Глеб Никитин: "Работники дипломатического корпуса превращают политическую волю в конкретные решения, важные для страны" Политика

10 февраля, в День дипломатического работника, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил с профессиональным праздником министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сотрудников МИД России, а также весь дипломатический корпус страны.

«Именно ваши усилия способствуют установлению доверительных отношений с зарубежными государствами, созданию условий для взаимовыгодного сотрудничества и развития двусторонних контактов. Труд дипломатов – это высокое искусство «строить мосты» и создавать пространство для диалога даже в самых сложных ситуациях. Работники дипломатического корпуса превращают политическую волю в конкретные решения, принципиально важные для нашей страны», – отметил Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что для Нижегородской области, с её богатой историей и мощным промышленным и научным потенциалом, международное сотрудничество – один из значимых векторов развития. С каждым годом благодаря усилиям команды правительства регион укрепляет свои позиции в качестве центра международной дипломатии.

«Только в 2025 году Нижегородскую область посетили 324 иностранные делегации из 145 стран – всего около четырех тысяч гостей, что почти в полтора раза больше, чем в 2024-м. Это подтверждает рост интереса к нашему региону со стороны зарубежных партнеров. Наиболее масштабными мероприятиями в 2025 году стали Х конференция «ЦИПР-2025», в которой участвовали более тысячи делегатов из 115 стран, и слет Всемирного фестиваля молодежи, объединивший свыше двух тысяч молодых людей из 120 стран», – сообщил Глеб Никитин.

Также губернатор выразил признательность представительству МИД России в Нижнем Новгороде, Генеральному консулу Республики Беларусь в Нижнем Новгороде, Почетным консулам Абхазии, Австрии, Армении, Боснии и Герцеговины, Киргизии и Мальты, работающим в Нижнем Новгороде, за вклад в развитие плодотворного сотрудничества региона с иностранными партнерами.

«Ваша кропотливая работа по подготовке визитов, налаживанию контактов, созданию атмосферы взаимного уважения во многом определяет векторы развития нашего региона. От вашего труда зависит, какие условия мы сможем создать для развития промышленности, какие научные проекты получат международную поддержку. Желаю успехов, созидательной энергии и, конечно, здоровья и сил», – сказал Глеб Никитин.

