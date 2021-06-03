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Бизнес

МегаФон создал голосового ассистента для абонентов

27 июля 2021 11:12  [99] Бизнес

МегаФон запустил голосового ассистента "Еву", который позволит абонентам не пропускать важные звонки, при этом избавит от голосового спама, сообщает пресс-служба компании.

"Ева" может принять входящий вызов, самостоятельно определить источник и цель звонка, поддержать разговор и отправить расшифровку пропущенного вызова абоненту в мессенджер.

В сообщении говорится, что "Ева" умеет поддерживать полноценную беседу, для этого специалисты компании разработали несколько десятков сценариев диалога, с помощью которых голосовой ассистент может одинаково эффективно обработать звонок от банка или от близкого человека. Например, при звонке из банка с предложением по ипотеке "Ева" самостоятельно уточнит у специалистов все условия, после этого переведет разговор в текстовый формат и отправит абоненту аудио и печатную версию записи в Telegram.

В рамках пилотного проекта бесплатно протестировать голосового ассистента могут несколько тысяч абонентов столичного филиала МегаФона, планируется, что осенью решение будет запущено во всех регионах.

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Теги:
мегафон Технологии
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