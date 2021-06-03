Дима Билан выступит в Нижнем Новгороде с новой программой "40" 22 сентября Культура и отдых

Единственный победитель Евровидения от России, 7 кратный победитель EMA, единственный в истории обладатель 19 тарелок Муз-ТВ, лидер ротаций, чартов и музыкальных премий, заслуженный артист Российской Федерации - Дима Билан выступит в Нижнем Новгороде с уникальным шоу к своему 40-летнему юбилею.

Как сообщают организаторы мероприятия. Дима Билан завоевал доверие и любовь миллионов поклонников. Когда-то "ночной хулиган", сегодня он - суперзвезда российской музыки. "Дима Билан относится к тем редким представителям отечественной сцены, которые всегда идут вперед, не останавливаясь на достигнутом. Он продолжает открывать публике все новые и новые грани своего таланта", - отмечается в сообщении.

Дима Билан держит в секрете детали нового концерта, оставляя место для интриги. Каждый его концерт - это шоу мирового уровня с потрясающей сценографией, декорациями, спецэффектами и живым исполнением песен, занявших главные пьедесталы российских хит-парадов. "Незабываемые впечатления, любимые и новые хиты, сюрпризы - в честь своего юбилея Дима Билан готовит настоящий праздник и подарок всем своим поклонникам", - говорится в пресс-релизе организаторов.

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