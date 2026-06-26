Инвестор приобрел Дом Маклакова в Павлове за 10,9 млн рублей Культура и отдых

Фото: Max-канал Егора Полякова

Памятник архитектуры регионального значения «Дом А. Маклакова» в Павлове будет восстановлен новым владельцем.

Объект был приобретен ООО «Корона» по начальной цене — 10,9 млн рублей. Об этом в своем Max-канале сообщил замгубернатора региона Егор Поляков.

Здание, построенное в 1904 году, выставили на торги в мае. Дом является представительным образцом застройки главной торговой улицы с богатым декоративным убранством фасадов в «кирпичном стиле». Долгое время объект культурного наследия находился в неудовлетворительном состоянии.

По словам Егора Полякова, инвестор рассматривает возможность использования здания под туристическую инфраструктуру. Это связано с тем, что в начале года Павлово вошло в обновленный маршрут «Золотого кольца».

Замгубернатора добавил, что в регионе действует программа льготного кредитования: 9% годовых предусмотрено для проектов по восстановлению ОКН и 6% — для создания и развития гостиниц в исторических зданиях.



Ранее губернатор Глеб Никитин сообщил, что с 2018 года в Нижегородской области отреставрировано более 870 объектов культурного наследия. Успешную работу региона в этом направлении также отметил президент России Владимир Путин.