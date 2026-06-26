Инвестор приобрел Дом Маклакова в Павлове за 10,9 млн рублей

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Памятник архитектуры регионального значения «Дом А. Маклакова» в Павлове будет восстановлен новым владельцем.
Объект был приобретен ООО «Корона» по начальной цене — 10,9 млн рублей. Об этом в своем Max-канале сообщил замгубернатора региона Егор Поляков.
Здание, построенное в 1904 году, выставили на торги в мае. Дом является представительным образцом застройки главной торговой улицы с богатым декоративным убранством фасадов в «кирпичном стиле». Долгое время объект культурного наследия находился в неудовлетворительном состоянии.
По словам Егора Полякова, инвестор рассматривает возможность использования здания под туристическую инфраструктуру. Это связано с тем, что в начале года Павлово вошло в обновленный маршрут «Золотого кольца».
Замгубернатора добавил, что в регионе действует программа льготного кредитования: 9% годовых предусмотрено для проектов по восстановлению ОКН и 6% — для создания и развития гостиниц в исторических зданиях.
Ранее губернатор Глеб Никитин сообщил, что с 2018 года в Нижегородской области отреставрировано более 870 объектов культурного наследия. Успешную работу региона в этом направлении также отметил президент России Владимир Путин.
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