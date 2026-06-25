Нижегородцам рассказали, как создавался уникальный парк миниатюр на Бору Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Александра Туровская

Ландшафтный парк «Россия в миниатюре» (0+) открылся 25 июня на Бору, неподалеку от нижегородской канатной дороги.

О том, как создавался самый масштабный проект за всю историю моделирования архитектуры в России, организаторы рассказали корреспонденту НИА «Нижний Новгород».

В новом общественном пространстве расположились 88 образцов всемирно известных памятников архитектуры России. В их числе не только самые узнаваемые туристами, но и известные лишь искушенным путешественникам.

Например, Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, Падающая Башня Сююмбике в Казани или Волгоградский Планетарий.

Выбор локаций для экспозиции проходил путем голосования. Организаторы провели опрос среди жителей каждого из представленных регионов, которые назвали наиболее значимую, по их мнению, достопримечательность. В дальнейшем новые миниатюры планируется добавлять по тому же принципу — с учетом пожеланий посетителей.

Дальнейшие планы у нас самые грандиозные. Каждый житель России должен увидеть капельку своего родного дома здесь. Мы начнем работу и будем собирать просьбы людей, что они хотели бы увидеть в нашем парке из их края, — подчеркнул автор проекта Виктор Жиленко.

На вопрос почему от Нижегородской области в парке представлено лишь областное училище олимпийского резерва имени В.С. Тишина, Виктор Жиленко вспомнил разговор с губернатором Глебом Никитиным, который предложил, что в парке на Бору можно будет увидеть всю Россию, а Нижний Новгород туристы уже приехали увидеть вживую.

По его словам, парк создавался в течение пяти лет командой из 60 специалистов. Миниатюры, выполненные в масштабе 1:50, изготавливались из архитектурного пластика, подходящего для тончайшей передачи всех деталей — узоров и барельефов, окон и дверей.

Работа над каждым объектом начиналась с полноценного проектирования, а позже модель делили примерно на множество деталей, каждая из которых имела собственную разработку.

После вырезки элементов несколько специалистов на протяжении двух недель собирали миниатюру, затем он проходил шлифовку, грунтовку и художественную роспись. Каждый «кирпичик» прорабатывался отдельно, что создает визуальный эффект настоящего здания в уменьшенном виде.

Парк «Россия в миниатюре» стал четвертым проектом команды бизнесмена и мецената Виктора Жиленко. Ранее были открыты три парка «Крым в миниатюре» — в Алуште, Евпатории и Бахчисарае, в последнем также появился зоопарк.

Идея создания, по словам автора, выросла из работы над Алуштинским аквариумом, основателем которого он является, где изначально создавались декоративные элементы для аквариумов. Увидев эту работу, старшая дочь мецената попросила на день рождения домик для куклы. Отец решил сделать его, а не приобрести готовый.

Приехал в гости товарищ, говорит, что недавно был за границей и видел такой парк миниатюр, которые в точности напоминают этот кукольный домик. Изучив вопрос, мы обнаружили, что подобных производств очень мало, и решили основать собственное, — вспоминает Виктор Жиленко.

Проект создан в содействии с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и главой местного самоуправления муниципального округа города Бора Алексеем Боровским. Место было выбрано не случайно — все дело в березовой роще, ставшей идеальным фоном для экспозиции.

Какие памятники архитектуры России воссоздали в парке можно узнать здесь.