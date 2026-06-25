Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
25 июня 2026 19:31
Эксклюзив
Нижегородцам рассказали, как создавался уникальный парк миниатюр на Бору
25 июня 2026 17:46
Эксклюзив
От Кремля до маяка Анива: как выглядит парк «Россия в миниатюре» на Бору
25 июня 2026 12:49
Более 870 ОКН уже отреставрировали в Нижегородской области
25 июня 2026 09:33
Исторический особняк Ильиной в центре Нижнего Новгорода продали за 29 млн рублей
24 июня 2026 18:01
Стало известно, кто будет хедлайнером Дня молодежи в Нижнем Новгороде
24 июня 2026 17:00
Стала известна внеконкурсная программа «Горький fest-2026»
24 июня 2026 16:28
Опубликована конкурсная программа «Горький fest-2026» в Нижнем Новгороде
24 июня 2026 14:00
Эксклюзив
Владимир и Сергей Кристовские: «Мы кайфуем от того, что занимаемся любимым делом»
24 июня 2026 13:45
Объявлен состав жюри юбилейного фестиваля «Горький fest-2026»
23 июня 2026 16:46
Послания из прошлого нашли реставраторы в исторических дверях ННГАСУ
Культура и отдых

Нижегородцам рассказали, как создавался уникальный парк миниатюр на Бору

25 июня 2026 19:31 Культура и отдых
Нижегородцам рассказали, как создавался уникальный парк миниатюр на Бору

НИА "Нижний Новгород" - Александра Туровская

Ландшафтный парк «Россия в миниатюре» (0+) открылся 25 июня на Бору, неподалеку от нижегородской канатной дороги.

О том, как создавался самый масштабный проект за всю историю моделирования архитектуры в России, организаторы рассказали корреспонденту НИА «Нижний Новгород».

В новом общественном пространстве расположились 88 образцов всемирно известных памятников архитектуры России. В их числе не только самые узнаваемые туристами, но и известные лишь искушенным путешественникам.

Например, Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, Падающая Башня Сююмбике в Казани или Волгоградский Планетарий.

Выбор локаций для экспозиции проходил путем голосования. Организаторы провели опрос среди жителей каждого из представленных регионов, которые назвали наиболее значимую, по их мнению, достопримечательность. В дальнейшем новые миниатюры планируется добавлять по тому же принципу — с учетом пожеланий посетителей.

Дальнейшие планы у нас самые грандиозные. Каждый житель России должен увидеть капельку своего родного дома здесь. Мы начнем работу и будем собирать просьбы людей, что они хотели бы увидеть в нашем парке из их края, — подчеркнул автор проекта Виктор Жиленко.

На вопрос почему от Нижегородской области в парке представлено лишь областное училище олимпийского резерва имени В.С. Тишина, Виктор Жиленко вспомнил разговор с губернатором Глебом Никитиным, который предложил, что в парке на Бору можно будет увидеть всю Россию, а Нижний Новгород туристы уже приехали увидеть вживую.

По его словам, парк создавался в течение пяти лет командой из 60 специалистов. Миниатюры, выполненные в масштабе 1:50, изготавливались из архитектурного пластика, подходящего для тончайшей передачи всех деталей — узоров и барельефов, окон и дверей.

Работа над каждым объектом начиналась с полноценного проектирования, а позже модель делили примерно на множество деталей, каждая из которых имела собственную разработку.

После вырезки элементов несколько специалистов на протяжении двух недель собирали миниатюру, затем он проходил шлифовку, грунтовку и художественную роспись. Каждый «кирпичик» прорабатывался отдельно, что создает визуальный эффект настоящего здания в уменьшенном виде.

Парк «Россия в миниатюре» стал четвертым проектом команды бизнесмена и мецената Виктора Жиленко. Ранее были открыты три парка «Крым в миниатюре» — в Алуште, Евпатории и Бахчисарае, в последнем также появился зоопарк.

Идея создания, по словам автора, выросла из работы над Алуштинским аквариумом, основателем которого он является, где изначально создавались декоративные элементы для аквариумов. Увидев эту работу, старшая дочь мецената попросила на день рождения домик для куклы. Отец решил сделать его, а не приобрести готовый.

Приехал в гости товарищ, говорит, что недавно был за границей и видел такой парк миниатюр, которые в точности напоминают этот кукольный домик. Изучив вопрос, мы обнаружили, что подобных производств очень мало, и решили основать собственное, — вспоминает Виктор Жиленко.

Проект создан в содействии с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и главой местного самоуправления муниципального округа города Бора Алексеем Боровским. Место было выбрано не случайно — все дело в березовой роще, ставшей идеальным фоном для экспозиции.

Какие памятники архитектуры России воссоздали в парке можно узнать здесь.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Архитектура Бор Парки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных