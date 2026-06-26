Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
26 июня 2026 10:37
Восстановление исторического Дома Самгина завершили в Нижнем Новгороде
25 июня 2026 19:31
Эксклюзив
Нижегородцам рассказали, как создавался уникальный парк миниатюр на Бору
25 июня 2026 17:46
Эксклюзив
От Кремля до маяка Анива: как выглядит парк «Россия в миниатюре» на Бору
25 июня 2026 12:49
Более 870 ОКН уже отреставрировали в Нижегородской области
25 июня 2026 09:33
Исторический особняк Ильиной в центре Нижнего Новгорода продали за 29 млн рублей
24 июня 2026 18:01
Стало известно, кто будет хедлайнером Дня молодежи в Нижнем Новгороде
24 июня 2026 17:00
Стала известна внеконкурсная программа «Горький fest-2026»
24 июня 2026 16:28
Опубликована конкурсная программа «Горький fest-2026» в Нижнем Новгороде
24 июня 2026 14:00
Эксклюзив
Владимир и Сергей Кристовские: «Мы кайфуем от того, что занимаемся любимым делом»
24 июня 2026 13:45
Объявлен состав жюри юбилейного фестиваля «Горький fest-2026»
Культура и отдых

Восстановление исторического Дома Самгина завершили в Нижнем Новгороде

26 июня 2026 10:37 Культура и отдых
Восстановление исторического Дома Самгина завершили в Нижнем Новгороде

Фото: Max-канал Глеба Никитина

В Нижнем Новгороде завершили восстановление «Дома Самгина» на площади Сенной. Здание введено в эксплуатацию. Об этом сообщил в своем Max-канале губернатор Глеб Никитин.

Глава региона назвал это событие знаковым. Никитин отметил, что еще в 2018 году объект находился в ужасающем состоянии и привлекал внимание в самом центре города, где ежедневно проходят большие потоки людей и транспорта.

Глава региона подчеркнул, что сразу стал лично стал заниматься проблемой. Самым сложным оказался юридический узел: банкротства юридических лиц, судебные разбирательства по расселению и выселению, схемы с обратными выкупами, а также борьба с многочисленными мошенническими действиями. Все жилые помещения имели разный статус и степень юридической чистоты.

Ситуацию осложнил пожар, произошедший почти четыре года назад, в результате которого здание серьезно пострадало. Тем не менее работы удалось довести до конца. Исторический дом воссоздали по историческим фотографиям и сохранившимся чертежам.

Губернатор добавил, что более 100 лет назад «Дом Самгина» существенно повлиял на формирование застройки площади Сенной и определил ее архитектурный облик. Сегодня здание вновь становится одним из ключевых символов этой территории.

Напомним, реставрация Дома Самгина велась в составе единого проекта по восстановлению двух исторических построек, куда также вошел Дом Чардымова, имеющий статус объекта культурного наследия. Он также является памятником архитектуры начала XX века в стиле модерн с характерными резными элементами — планируется отреставрировать с сохранением подлинных стен, фасадов и декоративных деталей.

В отличие от него, Дом Самгина, утраченный в результате пожара, фактически возводился заново, но с соблюдением стилистики эпохи и прежних объемно-пространственных решений.

Работы по реконструкции обоих зданий начались в 2025 году. Ранее сообщалось, что их открытие запланировано на лето текущего года.

Также стало известно, что более 870 ОКН отреставрировали в Нижегородской области с 2018 года.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ОКН Реконструкция Реставрация
Поделиться:
Новости по теме
25 июня 2026 09:33
Исторический особняк Ильиной в центре Нижнего Новгорода продали за 29 млн рублей
22 июня 2026 16:17
Памятник конструктивизма восстановят в Нижнем Новгороде
11 июня 2026 17:36
Эксклюзив
Опубликованы фото интерьеров усадьбы купца Маркова в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных