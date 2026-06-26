Восстановление исторического Дома Самгина завершили в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Max-канал Глеба Никитина

В Нижнем Новгороде завершили восстановление «Дома Самгина» на площади Сенной. Здание введено в эксплуатацию. Об этом сообщил в своем Max-канале губернатор Глеб Никитин.

Глава региона назвал это событие знаковым. Никитин отметил, что еще в 2018 году объект находился в ужасающем состоянии и привлекал внимание в самом центре города, где ежедневно проходят большие потоки людей и транспорта.

Глава региона подчеркнул, что сразу стал лично стал заниматься проблемой. Самым сложным оказался юридический узел: банкротства юридических лиц, судебные разбирательства по расселению и выселению, схемы с обратными выкупами, а также борьба с многочисленными мошенническими действиями. Все жилые помещения имели разный статус и степень юридической чистоты.

Ситуацию осложнил пожар, произошедший почти четыре года назад, в результате которого здание серьезно пострадало. Тем не менее работы удалось довести до конца. Исторический дом воссоздали по историческим фотографиям и сохранившимся чертежам.

Губернатор добавил, что более 100 лет назад «Дом Самгина» существенно повлиял на формирование застройки площади Сенной и определил ее архитектурный облик. Сегодня здание вновь становится одним из ключевых символов этой территории.

Напомним, реставрация Дома Самгина велась в составе единого проекта по восстановлению двух исторических построек, куда также вошел Дом Чардымова, имеющий статус объекта культурного наследия. Он также является памятником архитектуры начала XX века в стиле модерн с характерными резными элементами — планируется отреставрировать с сохранением подлинных стен, фасадов и декоративных деталей.

В отличие от него, Дом Самгина, утраченный в результате пожара, фактически возводился заново, но с соблюдением стилистики эпохи и прежних объемно-пространственных решений.

Работы по реконструкции обоих зданий начались в 2025 году. Ранее сообщалось, что их открытие запланировано на лето текущего года.

Также стало известно, что более 870 ОКН отреставрировали в Нижегородской области с 2018 года.