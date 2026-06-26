Актриса Ирина Пегова прогулялась в центре Нижнего Новгорода

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Известная актриса Ирина Пегова приехала в Нижний Новгород в конце июня.
Яркими кадрами, сделанными в популярных туристических локациях, она поделилась в социальных сетях.
Артистка прогулялась внутри и снаружи Кремля, полюбовалась на вид на Стрелку, сделала фотографии у Михайло-Архангельского собора, усадьбы Рукавишниковых и даже на фоне картины «Воззвание Минина» Константина Маковского в Нижегородском государственном художественном музее.
Отдельное внимание нижегородка уделила поросшему травами склону у стены кремля.
Меня расстраивает, когда скашивают такие газоны! Мне красиво! — отметила Ирина Пегова.
Ранее красотой Нижнего Новгорода восхищались такие знаменитости, как актеры Илья Глинников и Сергей Безруков, телеведущие Екатерина Андреева и Тина Канделаки, певица Анна Семенович и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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