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Культура и отдых

Актриса Ирина Пегова прогулялась в центре Нижнего Новгорода

26 июня 2026 13:51 Культура и отдых
Актриса Ирина Пегова прогулялась в центре Нижнего Новгорода

Фото: социальные сети Ирины Пеговой

Известная актриса Ирина Пегова приехала в Нижний Новгород в конце июня.

Яркими кадрами, сделанными в популярных туристических локациях, она поделилась в социальных сетях.

Артистка прогулялась внутри и снаружи Кремля, полюбовалась на вид на Стрелку, сделала фотографии у Михайло-Архангельского собора, усадьбы Рукавишниковых и даже на фоне картины «Воззвание Минина» Константина Маковского в Нижегородском государственном художественном музее.

Отдельное внимание нижегородка уделила поросшему травами склону у стены кремля.

Меня расстраивает, когда скашивают такие газоны! Мне красиво! — отметила Ирина Пегова.

Ранее красотой Нижнего Новгорода восхищались такие знаменитости, как актеры Илья Глинников и Сергей Безруков, телеведущие Екатерина Андреева и Тина Канделаки, певица Анна Семенович и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Теги:
Артист знаменитости Туризм
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