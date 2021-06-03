Администрация Нижнего Новгорода проводит опрос о переименовании площади Лядова

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Площадь Лядова в Нижнем Новгороде предлагается переименовать. Об этом сообщается на сайте администрации города.
В настоящее время администрация проводит опрос жителей города. Им предлагается выбрать один из вариантов: пл. Лядова, пл. Монастырская, пл. Крестовоздвиженская.
Дело в том, что в горадминистрацию поступило обращение от граждан с просьбой вернуть площади Лядова ее историческое название – Монастырская (Крестовоздвиженская). Свою просьбу они объяснили тем, что "Лядов – это не фамилия, а псевдоним большевика и богоборца, который в Нижнем Новгороде не жил и заслуг перед городом не имеет"
Прежнее название площади же, по мнению инициаторов переименования, отсылает к истории древнего Крестовоздвиженского монастыря.
Результаты этого опроса будут учтены городской комиссией при рассмотрении вопроса о переименовании площади. Окончательное решение по данному вопросу будет принимать Дума Нижнего Новгорода.
Опрос продлится до 31 августа.
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