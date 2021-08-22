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Культура и отдых

Выставка картины Лоренцо Лотто из собрания Эрмитажа открылась в НГХМ

24 августа 2021 09:56  [124] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Выставка картины Лоренцо Лотто "Мадонна делла Грацие" из собрания Эрмитажа открылась в НГХМ (Дом Сироткина, Верхневолжская набережная, д. 3). Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно информации, картина выполнена на деревянной доске. Она датирована 1542 годом и представляет собой образец искусства позднего Ренессанса.

"Дни Эрмитажа в Нижегородском государственном художественным музее –яркая страница юбилейного года Нижнего Новгорода. Были вложены достаточно серьезные средства для того, чтобы музеи города могли принимать предметы искусства из ведущих музеев мира. Мы благодарны нашим партнерам за сотрудничество. Эрмитаж - один из символов российской культуры, и принимать шедевры из его коллекции – большая честь", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

К открытию выставки приурочены дни Эрмитажа в НГХМ, которые продлятся до 29 августа.

Программа дней Эрмитажа:

25 августа в 18.00 - лекция "Итальянцы в России"

28 августа в 13.00 и 17.00 - лекция-экскурсия по технике резцовой гравюры и мастер-класс по гравюре в технике сухой иглы

28 августа в 15.00 - лекция, посвященная иконографии Богоматери в европейском искусстве от раннехристианских памятников до современности

29 августа в 13.00  - лекция - диалог "Шедевры итальянского Возрождения в собрании Эрмитажа"

29 августа в 19.30 - вечерний камерный музыкальный концерт на открытом воздухе в музейном дворике.

29 августа в 21.00 - песочное шоу, которое будет проецироваться на внешнюю стену здания НГХМ.

Количество мест для участия в лекциях и мастер-классах ограничено. Необходима предварительная запись у администраторов НГХМ по телефонам   8(910) 130-02-84, 8 (950) 351-38-32.

Выставка картины будет работать для посетителей до 17 октября.

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Теги:
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