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Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на ж\д вокзале в Нижнем Новгороде еще в 2005 году

25 августа 2021 10:47  [110] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на ж\д вокзале в Нижнем Новгороде еще в 2005 году. Об этом сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Согласно информации, тело 47-летнего мужчины было обнаружено под одной из платформ. На нем были многочисленные синяки и ссадины.

Экспертиза показала, что смерть мужчины имела криминальный характер. Однако преступник следов не оставил и по горячим следам его задержать не удалось.

Единственным доказательством были показания случайного свидетеля. Но дать их и опознать преступника он, из-за страха перед подозреваемым, не решался более 15 лет.

Получив показания свидетеля, сотрудники отдела уголовного розыска установили личность подозреваемого.

Сейчас злоумышленник задержан. Он дал признательные показания. Мужчина пояснил, что в 2005 году познакомился с погибшим в кафе при вокзале. Они вместе употребляли алкоголь, после чего между ними возник конфликт, который и закончился смертью одного из его участников.

Следственными органами центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возобновлено расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего.

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Теги:
СК РФ Убийство
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