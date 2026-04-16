Уголовное дело возбудили по факту ДТП с пострадавшими в Навашинском округе

Уголовное дело возбудили по факту ДТП с тяжкими последствиями в Навашинском округе. Авария произошла вечером 31 октября 2025 года, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным следствия, в аварии участвовали автомобили "Грейт Вол", "Форд", а также экскаватор-погрузчик.

Установлено, что 74-летний водитель китайского внедорожника не выдержал безопасную дистанцию до двигавшейся впереди техники. В результате он столкнулся с экскаватором, после чего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с "Фордом".

В аварии серьезно пострадала пассажирка внедорожника — 75-летняя женщина. Медики диагностировали у нее тяжкие телесные повреждения.

В отношении предполагаемого виновника ДТП, жителя Владимирской области, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Расследование продолжается.

