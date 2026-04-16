Происшествия

Лишившийся работы инвалид отсудил миллион у нижегородской ИТ-фирмы

16 апреля 2026 16:28 Происшествия
Лишившийся работы инвалид отсудил миллион у нижегородской ИТ-фирмы

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский районный суд рассмотрел иск о незаконном увольнении инвалида, сообщили в пресс-службе облсуда.

Истец устроился программистом в IT-компанию ООО "Зитех". С ним был заключен бессрочный трудовой договор. Мужчина работал удаленно. Работодатель был в курсе, что мужчина имеет инвалидность третьей группы.

В течение двух лет к его работе претензий не возникало: он выполнял свои обязанности добросовестно, дисциплинарных взысканий не получал. Но потом работодатель вдруг стал требовать письменные объяснения по выполнению задач, направлять сотрудника в командировки без его согласия и ограничивать доступ к рабочим программам. Все это мешало нормально выполнять обязанности.

Опасаясь увольнения по порочащим основаниям, сотрудник написал заявление "по собственному желанию". В документе он указал, что причиной стали созданные работодателем невыносимые условия труда.

Рассматривая спор, суд пришел к выводу, что намерения прекращать трудовые отношения у работника не было, а работа являлась для него основным источником дохода. Действия работодателя суд расценил как принудительные, фактически вынудившие истца написать заявление.

Суд частично удовлетворил иск. Увольнение признано незаконным, программиста восстановили в должности в техническом отделе.

С компании взыскали средний заработок за время вынужденного прогула — 1 277 649 рублей, компенсацию морального вреда — 80 000 рублей, а также расходы на представителя.

В части восстановления на работе решение подлежит немедленному исполнению. В законную силу оно пока не вступило.

Из открытых данных следует, что гендиректором ООО "Зитех" является нижегородский экс-министр информационных технологий Сергей Кучин.

Ранее сообщалось, что кстовчанку оштрафовали за разжигающий ненависть комментарий в мессенджере.

