Лишившийся работы инвалид отсудил миллион у нижегородской ИТ-фирмы

Фото:
Нижегородский районный суд рассмотрел иск о незаконном увольнении инвалида, сообщили в пресс-службе облсуда.
Истец устроился программистом в IT-компанию ООО "Зитех". С ним был заключен бессрочный трудовой договор. Мужчина работал удаленно. Работодатель был в курсе, что мужчина имеет инвалидность третьей группы.
В течение двух лет к его работе претензий не возникало: он выполнял свои обязанности добросовестно, дисциплинарных взысканий не получал. Но потом работодатель вдруг стал требовать письменные объяснения по выполнению задач, направлять сотрудника в командировки без его согласия и ограничивать доступ к рабочим программам. Все это мешало нормально выполнять обязанности.
Опасаясь увольнения по порочащим основаниям, сотрудник написал заявление "по собственному желанию". В документе он указал, что причиной стали созданные работодателем невыносимые условия труда.
Рассматривая спор, суд пришел к выводу, что намерения прекращать трудовые отношения у работника не было, а работа являлась для него основным источником дохода. Действия работодателя суд расценил как принудительные, фактически вынудившие истца написать заявление.
Суд частично удовлетворил иск. Увольнение признано незаконным, программиста восстановили в должности в техническом отделе.
С компании взыскали средний заработок за время вынужденного прогула — 1 277 649 рублей, компенсацию морального вреда — 80 000 рублей, а также расходы на представителя.
В части восстановления на работе решение подлежит немедленному исполнению. В законную силу оно пока не вступило.
Из открытых данных следует, что гендиректором ООО "Зитех" является нижегородский экс-министр информационных технологий Сергей Кучин.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+