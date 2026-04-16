Энергетик получил условку за гибель человека в Балахне

В Балахне вынесли приговор местному жителю, по вине которого погиб сотрудник на производстве. Дело рассматривал Балахнинский городской суд Нижегородской области.

Мужчину признали виновным по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Как установил суд, в июле 2025 года энергетик цеха очистных сооружений допустил своего подчиненного к самостоятельной работе в приемном отделении канализационной насосной станции. При этом в помещении не работала приточно-вытяжная вентиляция, что является грубым нарушением требований охраны труда.

Во время работы сотрудник находился в среде с повышенной концентрацией газа и отравился метаном. В результате он скончался.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд согласился с позицией гособвинителя и назначил мужчине наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. 

Ранее сообщалось, что двух мужчин будут судить за гибель 19-летней девушки на Варварке. Также мы рассказывали, что гибель рабочих в шахте лифта в Канавине закончилась уголовным делом. 

Балахнинский район Приговор СК
