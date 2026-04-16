Экс-глава нижегородского филиала РАНХиГС пошел на сделку со следствием

Фото: правительство Нижегородской области

Экс-директор нижегородского филиала РАНХиГС, депутат регионального парламента Александр Парамонов признал вину во взятках и злоупотреблении полномочиями. Он заключил досудебное соглашение с прокуратурой, передает "Ъ-Приволжье".

По данным правоохранителей, Парамонов получал денежные вознаграждения за незаконное зачисление абитуриентов в колледж, выставление положительных оценок, а также за выдачу дипломов о высшем и среднем профессиональном образовании без фактического обучения. Общая сумма взяток, как утверждается, превысила 1,5 млн рублей.

Отдельный эпизод связан с трудоустройством в вуз человека на должность специалиста, который на деле выполнял функции личного водителя супруги Парамонова. В результате этих действий ущерб образовательному учреждению составил более 3,2 млн рублей.

В самом филиале вуза намерены обратиться в суд с иском к бывшему руководителю о взыскании ущерба на сумму свыше 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что экс-ректора НГЛУ Жанну Никонову будут судить за присвоение миллионов. Также в суд передали уголовное дело в отношении бывшего проректора по финансово-экономической работе ПИМУ Сергея Вожика.