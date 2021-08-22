Движение транспорта перекроют на месяц на улице Машинной Нижнего Новгорода, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства мэрии.
Движение транспорта временно приостановят с 08:00 11 сентября до 23:59 11 октября в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях у дома №24 по улице Зайцева.
Объезд будет организован по улице Зайцева и улице Осинки.
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