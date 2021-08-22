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Общество

Представители промышленности и предпринимательства голосуют на выборах в Нижегородской области

18 сентября 2021 14:49  [70] Общество

В выборах депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания приняли участие представители сфер промышленности и предпринимательства. Так, избирательные участки уже посетили генеральный директор ПАО "Завод «Красное Сормово" Михаил Першин и директор технопарка "Анкудиновка", председатель общественного совета проекта "Локомотивы роста" партии "Единая Россия" Тимур Радаев.

Михаил Першин проголосовал очно. Свой голос он отдал на избирательном участке №2741 в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

"Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания Нижегородской области – знаковое событие в жизни страны, региона, нашего района. В эти дни определяется будущее законодательной власти различных уровней. От выбора людей напрямую зависит, какие законы будут принимать в регионе, как будут реализовываться необходимые жителям проекты", - отметил Михаил Першин.

Как подчеркнул Михаил Першин, всем нам важно, чтобы интересы нижегородцев представляли достойные люди – профессионалы своего дела, те, кто готов честно работать на благо сограждан.

"Для этого в дни голосования нужно прийти на избирательные участки и выразить свою поддержку партиям и кандидатам, которые действительно смогут решить поставленные перед ними задачи. Призываю всех прийти на избирательные участки и сделать взвешенный, ответственный выбор", - пояснил он.

В свою очередь, Тимур Радаев выбрал электронный формат голосования. Он особо отметил, что только тот, кто делает выбор, будет иметь моральное право спросить за его результаты.

"Есть "три кита", которые являются опорами суверенного и поступательного развития нашей страны – это крепкая основанная на инновациях экономика, надежные современные вооруженные силы и крепкая политическая система. Все три фактора непосредственно влияют на уровень повседневной жизни каждого гражданина нашей страны. При этом формировать демократическую устойчивую политическую систему мы можем все вместе. Мы можем выбирать и быть избранными, можем участвовать в политической жизни, а значит, давать наказы народным избранникам, контролировать предвыборные обещания и спрашивать за результат! Но для этого необходимо принять участие в голосовании", - сказал Тимур Радаев.

Он особо отметил важность участия молодежи в избирательном процессе. "Важно, чтобы молодежь, в том числе и из сферы инновационного предпринимательства тоже сделала свой выбор. Это должно прививать политическую культуру тем, кто через 5-10 лет сами будут определять пути развития страны, строить цифровую экономику нового уклада, беречь традиции и завоевания прежних поколений!" - заявил Тимур Радаев.

Михаил Першин также ознакомился с работой избирательных участков Сормовского района. Он рассказал, что там работают наблюдатели от различных партий. В помещениях для голосования есть средства индивидуальной защиты для тех горожан, которые забыли взять с собой маски, кабинки для заполнения бюллетеней регулярно обрабатываются антисептиками.

"Важно, что обеспечена эпидемиологическая безопасность избирательных участков. Здоровье людей – прежде всего, соблюдение санитарных требований – главная задача. Очень радует, что никаких замечаний к обеспечению эпидемиологической безопасности участков к настоящему моменту нет", - подчеркнул генеральный директор ПАО "Завод "Красное Сормово".

Напомним, в Нижегородской области проходят выборы депутатов Государственной Думы России и Законодательного собрания региона, а также в 32 районах и городских округах выберут депутатов в представительные органы самоуправления

В регионе работает 2 161 избирательный участок. В этом году выборы проходят три дня – 17, 18, 19 сентября. Проголосовать на участках можно с 08:0 до 20:00.

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