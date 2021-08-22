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Политика

Нижегородцы без регистрации по месту жительства могут проголосовать на участке в Канавинском районе

19 сентября 2021 16:54  [155] Политика

Фото: Избирательная комиссия Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы без регистрации по месту жительства могут проголосовать на специально созданном участке в Канавинском районе. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона. 

Голосование организовано на территории областного центра социально-трудовой реабилитации граждан по адресу: ул. Гордеевская, д. 3/5.

Сюда могут прийти граждане, у которых в паспорте нет отметки о регистрации по месту жительства. Также на этом участке предоставлена возможность для голосования гражданам, которые не могут длительное время оформить регистрацию по месту фактического проживания. Например, в новостройках, которые пока не приняты в эксплуатацию и которым, следовательно, пока не присвоены почтовые адреса.

Представители этих категории граждан могут принять участие только в голосовании по партийным спискам - федеральному списку на выборах депутатов Госдумы РФ и по областному списку на выборах депутатов Законодательного собрания Нижегородской области. Таким образом, им выдается два бюллетеня вместо четырех.

"Голосование на нашем участке проходит в течение всех трех дней выборов. Граждане предъявляют паспорт, заполняют заявление, и мы включаем их в список избирателей", - рассказала член УИК 2385 Ольга Железнова.  

За два с половиной дня на участке проголосовало около 30 граждан.

Напомним, явка избирателей в Нижегородской области на 15:00 19 сентября превысила 37%.

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